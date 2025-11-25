中共官媒指川習通話涉台灣議題 我外交部：片面扭曲我國主權與史實

中國官媒《新華社》報導，指中共領導人習近平24日晚間與美國總統川普通話，提到台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。對此，外交部發言人蕭光偉今（25）日表示，基本上外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定，外交部也注意到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實。

蕭光偉說，中國刻意曲解二戰時期的文件，包含開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約，最主要的目的就是企圖脅迫台灣，然而這些文件及聯合國相關決定，都沒有決定台灣的最終政治地位，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，也是台海客觀現狀。

蕭光偉提到，中方刻意二戰史實，曲解相關文件的行徑，美方也已多次表達反對立場，包含美國在台協會之前也已公開重申美方對台政策的立場，中國刻意曲解二戰時期的文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑，然而北京的論述完全是虛假不實，意圖只是將台灣孤立在國際社會之外，企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇。

蕭光偉強調，中國屢次以威權擴張本質，企圖在區域對台灣、日本等周邊國家恫嚇施壓，已經背離聯合國憲章所規定，呼籲國際社會高度警覺，並共同反制中國透過虛假敘事及法律戰強化台灣議題內政化的論據。



