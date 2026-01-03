中共官媒曝光住處.工作地衛星照 沈伯洋酸「毫無效果」：展現集體自卑

民進黨立委沈伯洋近日遭中國官媒在社群平台公開散布其居住與工作地點衛星影像，他在臉書發文回擊稱中國又對他「精準打擊」，就是因為軍演無效、股市還漲，因此改直接針對自己。他強調這種心理戰在台灣毫無效果，「中國標註的是我的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑」。

中國一名博主發文宣稱用自費定制商用衛星「吉林一號」，拍攝到了民進黨立委沈伯洋居住地與工作地點，還特別用箭頭標註位置，接著中國官媒分享該博主貼文內容。我國外交部怒轟此舉嚴重違反國際法精神及國際人權規範，迫害個人隱私喪失文明底線，令人深感不齒，警政署則強調會強化沈伯洋的安全維護措施，

沈伯洋以「又一場拙劣的心理戰」在臉書發文回應，表示這幾天中國又對他「精準打擊」，早在軍演結束時，中國腳本就啟動了，原因很簡單，就是因為軍演無效、股市還漲，加上自己持續拆解國防謠言，「對方可能惱羞成怒，決定直接針對我個人」。

沈伯洋大酸，中共手法是「關西機場事件」的拙劣翻版，先從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾。這三天自己都懶著理會，只是靜靜看戲，順便把跟風起舞的帳號再次完成盤點歸檔。

沈伯洋點出，中國就是在等自己恐慌，批評他們衛星圖的畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰的照片，製造處處是眼線的恐懼，「但他們錯了，這種心理戰在台灣毫無效果，中國標註的是我的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑」。

