中共官媒肉搜恐嚇沈伯洋 民進黨痛批跨境鎮壓踐踏民主

（記者陳志仁／台北報導）中國官方媒體惡意公布民進黨立委沈伯洋及其家人相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開的恐嚇；民進黨發言人吳崢今（3）日嚴正譴責，要求中共立即撤除內容，停止對台灣民意代表與人民的「跨境鎮壓」行徑。

圖／吳崢強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共從未對台灣行使任何統治權，更不具任何司法管轄正當性。（吳崢臉書）

吳崢表示，中共近年持續升高對台法律戰與心理戰操作，從拋出所謂「懲獨22條」、公布「頑固台獨分子清單」，到以地方公安名義對我國人民宣稱「立案調查」，不斷擴張其跨境恐嚇與威嚇手段；如今更透過官方媒體帳號，直接揭露我國國會議員的住居資訊與行蹤，已構成明確人身安全威脅，行徑宛如黑道式「肉搜恐嚇」，毫無底線。

吳崢指出，透過官媒揭露特定個人及其家庭隱私，已嚴重侵犯基本人權與隱私權，亦涉違反《個人資料保護法》與《刑法》恐嚇危害安全等，在任何民主法治社會中皆屬不可接受的行為；更遑論此舉出自一個自稱「負責任大國」的政權，中共展現的不是治理能力，而是以恐嚇、威權維繫統治的政治本質。

吳崢批評，中共近期不僅在軍事層面升高對台威脅，「雙城論壇」後隨即發動軍演，官媒更公然將軍事行動與美國對台軍售掛鉤，同時持續對台灣、美國及日本的官員與國會議員進行制裁與恫嚇；此次以公布衛星影像方式進行人身恐嚇，已是對台灣社會的全面挑釁，公然破壞區域和平，坐實「和平破壞者」的角色。

吳崢強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共從未對台灣行使任何統治權，更不具任何司法管轄正當性；中共一再以非法、無效的法律戰與極限施壓，試圖逼迫台灣人民屈服於極權體制，只會更加遭到國際社會與台灣人民的唾棄。

吳崢重申，民進黨將全力聲援沈伯洋委員，支持其依法行使民意代表職權，捍衛台灣民主與國家安全，任何對國會議員及其家人的恐嚇，都是對台灣民主制度的直接攻擊；中共自稱「鎖定」個人，真正被國際社會警惕的，正是其不斷威脅人權、破壞和平的威權政權本身。

