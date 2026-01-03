中共官媒肉搜恐嚇 我政府部門嚴厲譴責

記者郭曉蓓／臺北報導

中共官媒社群平臺近日惡意散播我國公職人員在臺北的居所與工作地點衛星照片，藉以恐嚇我國人並企圖遂行其長臂管轄及跨國鎮壓，外交部昨日予以嚴厲譴責，並嚴正重申，中華民國臺灣與中華人民共和國互不隸屬，中共對我國人民沒有任何管轄權，大陸委員會也表達嚴厲譴責，並要求陸方立即撤除相關資訊。此外，數發部昨日也發表聲明，嚴正譴責網路暴力，呼籲各界共同維護數位人權。警政署強調，警方會全面強化安全維護，並依法嚴辦在地協力者。

外交部表示，中共對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中共進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。外交部將持續與政府相關部會、國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人的安全；並同時呼籲國際社會，同聲譴責中共破害人權隱私的惡劣行為，共同阻止其濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。

此外，陸委會除要求陸方相關單位立即約束旗下媒體，下架侵權內容並向當事人道歉，也強調該等行徑已涉嫌違反我國《個人資料保護法》關於非公務機關違法蒐集、利用個資之規定，呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。

數發部第一時間則與 Meta 等社群平臺交涉下架，並於昨日發布3點聲明，首先強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion），發文者利用商用衛星影像標記私人住所，已嚴重侵犯個人隱私，此等行為不只涉及跟蹤騷擾的違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應的意圖，更對我國民主社會安全構成嚴重威脅。其次， 要求平臺依據「個人隱私」與「禁止騷擾」服務條款落實管理，積極處置不法內容。第三是維護數位人權，呼籲大眾抵制惡意肉搜。