中共官媒肯定「蘇超」足球：沒有巨星 卻最拚搏

（中央社台北2日電）近半年來成功聚焦、被戲稱「蘇超」的江蘇省城市足球聯賽，昨天由事前未被看好的泰州隊靠PK大戰奪冠。中共官媒人民日報今天發表評論文章說，蘇超「沒有巨星雲集」，卻有著最動人的拚搏故事。這一觀點，被認為是對長久以來表現欠佳的中國國足的諷刺。

這篇題為「致敬拚搏，哪有那麼輕而易舉的『逆襲』」的文章表示，所謂「逆襲」不是運氣使然，而是一場一場拚出來的血性與韌勁；所謂「一黑到底」，也不是理所當然，而是一個球一個球踢出來的堅定與執著。

「一黑到底」是指泰州隊在始終未被外界看好的情況下，出乎意料地一路以黑馬之姿晉級，最後更踢進冠軍戰並封王，有「一路黑馬跑到底」之意。泰州隊正規賽90分鐘與外界看好奪冠的南通隊0比0平手，經PK大戰以4比3勝出。

文章強調，中國的人們為什麼熱愛「蘇超」，因為它不僅在於「充滿煙火氣，洋溢著激情」，布滿看點，更在於它「真實地點亮了」普通人的足球夢想。這裡（蘇超）沒有巨星雲集，卻有著最動人的拚搏故事。

這篇文章還說，它讓眾人相信，努力從不會被辜負，奇蹟就誕生於每一次奔跑、每一次撲防、每一滴汗水中。這是「大眾足球的勝利」，更是對拚搏精神的最好回饋。

不少中國網友對這篇評論及近半年來「蘇超」的各項賽事發表看法。其中多數人認為，「蘇超」水準不見得有多高，但至少看得出來球員真的在踢球，跟花大錢培養但上場就發軟的中國國足隊員相比，是「妥妥的對照組」；有網友則笑稱，乾脆組個「蘇超聯隊」或明星隊去參加世界盃資格賽，說不定踢得更好。

「蘇超」是江蘇省發起的足球運動城市對抗賽，由江蘇省13個地級市各自組成代表隊，並以城市命名，且隊員不限於現役職業球員，業餘愛好者也可參加。自5月10日舉辦第1場比賽以來，立刻受到大量關注，成功點燃網路社群討論度，更造成賽事一票難求的盛況。像是昨晚的冠軍賽，就吸引逾6萬人到場觀賽。

在「蘇超」成功取得關注及票房後，四川、廣東等省也相繼表態，將把省內既有的足球聯賽命名為「川超」、「粵超」，並借鑑「蘇超」的成功經驗，完善賽事體系，強化賽事監管，並動員社會力量參與，以促進群眾足球與校園足球發展。

更有甚者，中國文旅部今年7至8月間主辦的「全國暑期文化和旅遊消費季」活動，也將「蘇超」列為活動重點。其中，中國工會系統推出的「促進職工文旅消費」方案中，就把「蘇超」的暑期賽事及週邊旅遊消費列為活動範圍。

此外，中國國家統計局江蘇調查總隊調查3189名江蘇常住居民後發現，多達95.2%的受訪者知道「蘇超」，其中包括上班族、學生、農民、家庭主婦、退休人員等族群，且平常並不是傳統足球迷的比例高達近80%。（編輯：邱國強/徐崇哲）1141102