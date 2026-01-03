中共官媒跨海「肉搜」沈伯洋 吳釗燮連發推文痛批中國：病態噁心政權

針對中國官媒在網路社群媒體上公佈台灣立委沈伯洋工作地點與住所衛星照片標註位置，國安會秘書長吳釗燮2026.1.3在X平台連發兩篇推文痛批中國是病態噁心政權。截自X平台



對於中國官方媒體在網路社交媒體上、公開標註立委沈伯洋於台北市的居住地與工作地點的衛星影像，企圖恐嚇遂行其長臂管轄及跨國鎮壓，國安會秘書長吳釗燮今天（1/03）在X平台上連發兩篇推文痛批「「中共是一個病態又噁心的政權」在Facebook上公佈立委沈伯洋的個人私密資料，「這種跨國鎮壓的行為已經超越了任何社會所能容忍的底線！」吳釗燮也強調，X 與 Facebook 在中國都是被禁用的，中共經營官方帳號，純粹是為了對台灣發動資訊戰。

長久以來不斷揭發中國對台灣的認知作戰與假訊息攻擊的民進黨立委沈伯洋，一直是被中國列為打擊對象，繼先前將沈伯洋列為所謂「台獨頑劣份子」、宣布對其「制裁」之後，中國官媒央視今天（1/03）又在Facebook官方粉專「今日海峽」上對立委沈伯洋於台北市的居住地與工作地點的衛星影像進行位置標註，嚴重侵犯隱私與威脅人身安全，此舉也激怒了國安會秘書長吳釗燮。

吳釗燮今天在社交媒體「X」平台上以英文連發兩篇推文痛批中國侵害沈伯洋的個人隱私。吳釗燮首篇推文指出，「中共是一個病態又噁心的政權。其官媒在官方 Facebook 頁面上公開了我國立法委員沈伯洋（@PumaShen）的個人私密資料，這種跨國鎮壓的行為已經超越了任何社會所能容忍的底線。Meta 公司必須將該內容下架，且中國必須受到強烈譴責。」

而為了讓更多外國友人了解實際情況，吳釗燮接著再發一篇推文在X平台上指出，「給那些還不了解的人：X 與 Facebook 在中國都是被禁用的。然而，這個共產政權卻經營官方帳號，純粹是為了對台灣發動資訊戰。當我形容中共政權『噁心又病態』時，我已經說得很客氣了。」

