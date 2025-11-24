中共官媒點名日台交「媚日宣傳」 林佳龍批「戰狼」：不知道在講什麼

外交部長林佳龍晚間大啖日本干貝刺身，表達對日本的支持。翻攝自林佳龍臉書



日本首相高市早苗一席「台灣有事」的發言引發日中關係緊張，中共央視旗下新媒體《玉淵譚天》今（11/24）點名日本台灣交流協會（日台交）專門撥款用於推進台日關係，大搞媚日宣傳。對此，外交部長林佳龍回應，這種戰狼式的語言太過情緒化，不知道在講什麼。

《玉淵譚天》微博今日發布一則題為「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」的影片稱，相當於日本駐台單位的「日本台灣交流協會」至少在3年以前，日本就專門撥款用於「推進日台關係」，在台灣培養「媚日人士」，大搞「媚日宣傳」，撥出預算累計超過131億日元（約新台幣）。

對此，林佳龍認為，這種戰狼式的語言、粗暴一點的批評，都涉及到很情緒性的攻擊，當然每個國家都有自己的立場，但應該可以透過比較和平與禮貌的方式進行，他認為這些指控都太過情緒性，「也不知道他在講什麼。」

談及台日關係的發展，林佳龍強調，台日理念相近，且有共同的利害關係，彼此共同維護台海與太平洋第一島鏈的和平穩定；第一島鏈可以看作是同一個戰區，且美國與台灣有《台灣關係法》，大家都有必須扮演的角色，樂見台美鏈結第一島鏈周邊國家包括日韓菲澳紐，強化民主韌性。

中中近期針對日本祭出限制觀光客、禁止水產輸中等經濟性制裁措施，林佳龍跟進總統賴清德曬出大啖日本料理的照片，他今日也補充，台日之間有將近100個備忘錄跟協議，期待可以加強經濟整合，特別是簽署「自由貿易協定」或「經濟合作協定」，高度整合人流、物流、金流與交通流。

