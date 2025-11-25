中共官媒點名「媚日宣傳」 日台交流協會：與政府立場沒有牴觸

日本駐台代表泉裕泰專訪_廖瑞祥攝



日本首相高市早苗一席「台灣有事」的發言引發日中關係緊張，中共央視旗下新媒體《玉淵譚天》昨（11/24）日點名日本台灣交流協會（日台交）大搞媚日宣傳。對此，日台交今（11/25）日回應《太報》表示，日本與台灣之間非政府的實務交流，與日本政府的基本立場沒有任何抵觸。

《玉淵譚天》微博昨日發布一則題為「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」的影片稱，相當於日本駐台單位的「日本台灣交流協會」至少在3年以前，日本就專門撥款用於「推進日台關係」，在台灣培養「媚日人士」，大搞「媚日宣傳」，撥出預算累計超過131億日元（約新台幣26.26億元）。

對此，林佳龍昨日於出席活動時回應，這種戰狼式的語言、粗暴的批評，都涉及到情緒性的攻擊，當然每個國家都有自己的立場，但應該可以透過比較和平與禮貌的方式進行，他認為這些指控都太過情緒性，「也不知道他在講什麼。」

日本台灣交流協會是日本駐台單位，目前的台北事務所代表片山和之可以說是駐台代表，已在台就任2年。日台交今日回應，日台交是因應1972年日中邦交正常化，為維持日本與台灣之間實務層級之交流關係而成立的民間組織。

日台交強調，自1972年成立至今，持續在台灣進行保護日本僑民﹑核發簽證﹑經濟﹑文化交流等各項業務，使日本與台灣之間作為非政府間的實務層級交流的關係維持下去，這與日本政府的基本立場沒有任何抵觸。

