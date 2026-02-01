中共官媒：中國海警首次公布釣魚台執法現場畫面

（中央社記者呂佳蓉北京1日電）中國官媒央視旗下玉淵譚天表示，中國海警發布的首部宣傳片中，首次公布釣魚台（日本稱尖閣諸島）執法現場畫面。

玉淵譚天在社群媒體微信與微博發文表示，中國海警發布首部的宣傳片「執法於海」，並引述不具名的內部人士說，片中出現的海警與釣魚台同框鏡頭值得注意，「這是中國海警首次公布釣魚島（釣魚台）執法現場畫面」。

玉淵譚天又稱，雖然宣傳片中巡航釣魚台的畫面較短，但可以清晰地看出中國海警艦船距離釣魚台的距離很近，「位於釣魚島12海里領海範圍內」。

這篇貼文附上的影片聲稱，「近期日本再次操弄涉台議題，甚至妄議釣魚島，海警一系列動作清晰傳遞了信（訊）號，中國不僅有決心更有能力，維持在釣魚島的常態化存在，任何侵權挑釁行為，都將遭到中方堅決抵制」。

釣魚台一直是日中關係敏感問題。在去年底，日本首相高市早苗的「台灣有事論」觸怒北京後，雙方關係降至冰點，此時中國海警在釣魚台問題上加大宣傳。

另據中國海警局官網消息，中國海警局局長張建明1月30日在海上執法專題訪談中通報海上維權執法工作情況時說，去年在釣魚台巡航天數達357天。

他聲稱，中國海警過去5年累計動用艦艇55萬艘次、航空器6000架次遂行海上維權任務，組織釣魚台領海巡航134次，常態化開展東海、南中國海、黃海定期維權巡航，台灣本島及其附屬島嶼周邊海域執法巡查和黃岩島領海及周邊區域執法管控。（編輯：廖文綺）1150201