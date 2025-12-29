中共宣佈圍台軍演 陳其邁、藍綠立委同聲譴責

高雄市長陳其邁和有意角逐下屆高雄市長的立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩以及國民黨的柯志恩，下午出席鳳山醫院二期工程啟用典禮，對於中共將實施軍演都予以譴責。（圖：溫蘭魁攝）

雙城論壇剛結束，中共解放軍今天（29日）就宣佈明天將在台灣周邊舉行海空軍演。高雄市長陳其邁和3名有意角逐下屆高雄市長的藍綠立委，下午不約而同出席長庚醫療體系經營的高雄市立鳳山醫院二期工程完工啟用典禮，受訪時同聲譴責中共破壞區域和平與穩定。（溫蘭魁報導）

高雄市政府委託長庚醫療體系經營的市立鳳醫院二期工程完工，29日下午正式啟用，高雄市長陳其邁和有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩以及國民黨的柯志恩都出席啟用典禮。

對於中共解放軍宣佈30日將展開圍台軍演，陳其邁受訪時表示，中國大陸這種環台的演習近年來已經有7次之多，不僅破壞區域的和平與穩定，也可以說是在整個亞太地區安全一個最大的破壞者：「我想這個是為國際社會所不容許的行為，所以，我們在這邊也給予最嚴厲的譴責。」

賴瑞隆、邱議瑩和許智傑受訪時也發表了看法：「（賴）：中共如果不改變這樣的做法，不斷用因軍演來施壓台灣、來傷害台灣人民的感情的話，那兩岸關係始終會緊張。（邱）：我們也要敬告中國國民黨的委員同仁們，看到中國這樣侵門踏戶的欺侮台灣，你們為什麼都不生氣？你們為什麼要阻擋國防預算？（許）：中共惡意這樣擾亂台灣，從以前到現在，現在又特地來台灣軍演，真的是讓人非常的氣憤。」

雙城論壇才剛剛結束，中共解放軍就宣佈軍演，柯志恩也表達嚴重抗議：「因為兩岸之間任何一個人破壞這樣一個和平的狀態，用這樣恫嚇的方法，我想，我們身為中華民國的國民要嚴格抗議。」