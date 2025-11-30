中共宣傳「國事連著家事」 網諷先找到工作再談國事

（中央社台北30日電）中國經濟表現疲弱，部分中國網友針對今年來發生的美中貿易戰及日中關係風波，紛紛表達「與月薪3000元的我有什麼關係」。中共浙江省委宣傳部近日發表「不管月薪多少，國事連著家事」的文章加以反駁，引發熱議。有網友直言，先找到月薪人民幣3000元（約新台幣1.33萬元）的工作，就能關心國事。

中共浙江省委宣傳部微信公眾號「浙江宣傳」22日發表題為「不管月薪多少，國事連著家事」的文章說，現在有一些「網路雜音」，陰陽怪氣地調侃「這些大事與月薪3000元的我有什麼關係」，試圖帶節奏「撕裂國家宏觀發展與個人境遇的聯繫」。

廣告 廣告

文章宣稱，「國家大事與月薪3000元的我沒關係」這種認知並非今天才出現。此前，某些文化名人宣揚的「不要大國崛起，只要小民尊嚴」的言論曾廣泛流傳，但「最終被現實打臉，成為網民的笑談」。收入有高有低是中國社會一種客觀現實。但因此就將國家大事推到普通人生活的對立面，顯然並非理性思考，「更不是中國人該有的情感、立場和價值觀」。

這篇文章還聲稱，將國家與「月薪3000元的我」對立起來，並非簡單的調侃，還「埋了不少雷」。從「言必稱西方」到現在「言必讚越南印度」，甚至連一些陷入中產收入陷阱的開發中國家，都被部分帳號交口讚揚。除了現實利益的推銷和包裝，也有一些人對中國面對挑釁實施對等反制政策的不滿，利用各種資訊差「胡編亂造、指桑罵槐」。

文章最後又說，不必強求所有人都必須時時刻刻關注國家大事。但「在國家、民族大義面前，在大是大非的問題上，容不得抖機靈、秀姿態」，作為一個「堂堂正正的中國人、自強自愛的炎黃子孫」，面對任何「外部挑釁」，每個人「都應該挺身而出，和國家站在一起，這是責無旁貸、義不容辭的」。

部分立場貼近中共黨國的中國網友，對這篇文章大加讚揚，有人還說「早該整整這些帶節奏的人了」；但有人則表示，「要小民尊嚴」究竟哪裡錯了？有網友則說，不少人連月薪人民幣3000元的工作都找不到，「先幫他們找到工作，就能立馬來關心國家大事」。（編輯：邱國強/謝怡璇）1141130