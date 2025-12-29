中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛

中共戰機22架橫跨海峽中線。（圖／國防部提供）





中國解放軍29日無預警宣布展開「正義使命-2025」大規模聯合演習，大批戰機在黑夜中呼嘯升空。這次演習不僅在時間上極具突擊性，封鎖範圍更創下史上最接近台灣陸地的紀錄，讓國人深刻感受到前所未有的地緣政治壓力。隨著2天演訓期的展開，這場「家門口」的軍事角力，已成為全台民眾與國際社會共同關注的焦點。

凌晨戰機集結

根據央視最新報導指出，中國解放軍戰機於29日凌晨時分，便已從多個機場集結起飛，拉開了這場無預警演習的序幕。由殲擊機、轟炸機及特種機組成的大規模空中編隊，趁著夜色掩護飛往台灣東部、北部及西南海空域，協同遠程火力開展對海突擊、區域制空及對陸打擊等科目。東部戰區強調，此次凌晨出擊的核心目的在於檢驗部隊的一體化協同能力，確保在複雜的電磁環境下，依然能精準奪取綜合制權，對外展示其快速反應與夜間實戰戰力。

封鎖區域逼近台灣

解放軍東部戰區發言人施毅表示，自29日起組織陸海空及火箭軍等跨軍種兵力，針對台灣周邊多處海空域展開聯合演習。這次公布的五處禁航座標顯示出對台越勒越緊的態勢，其中南部海域的禁航區最近點距離屏東鵝鑾鼻僅約9海里，相當於16.7公里，這也是解放軍演習史上首度實質深入台灣24海里的鄰接區範圍。這種極限抵近的部署，不僅延伸覆蓋了巴士海峽等關鍵戰略通道，更具備強烈的要港封控意味，試圖在地理空間上對台灣形成壓迫式的戰略包圍。

科技無人裝備

除了實兵操演，共軍更同步釋出名為《聯武群戈斬獨道》的科技感宣傳片。影片中展示了大量的無人化作戰系統，包括攻擊型鷹群無人機、無人潛艇組成的鯊群、偵察干擾的蜂群，甚至出現持槍的機械狼與機器人，搭配無人與無處不在等文字增加威懾力。

此外，解放軍官方帳號更點名台灣四處關鍵據點，結合衛星空照圖宣稱看得到也打得到，意圖透過高科技視覺效果與實彈射擊預告，營造演習就在家門口的挑釁氛圍，全面強化對台的心理威懾效果。

