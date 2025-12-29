中共宣布繞台軍演 總統府嚴厲譴責：粗暴破壞台海穩定現狀

總統府發言人郭雅慧2025.12.06於台大法學院回應記者提問。郭宏章攝



有關中國解放軍東部戰區今（12/29）日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習，總統府發言人郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。

中國官媒央視、新華社報導，解放軍東部戰區發言人施毅宣布，今日（12/29）開始，東部戰區將舉行名為「正義使命-2025」演習。根據聲明，該演習包含陸海空三軍和火箭均，在台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部，以及東部演練「海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目」。

郭雅慧指出，面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

郭雅慧表示，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。

郭雅慧說，呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。

