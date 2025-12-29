中共宣布軍演 黃國昌反嗆賴清德井底之蛙

〔記者林哲遠／台北報導〕台北、上海城市論壇(雙城論壇)昨甫落幕，中國解放軍東部戰區今天即以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習。民眾黨主席黃國昌今受訪時說，對於中共在台海發動軍演，台灣民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議；同時，他也批評總統賴清德講話如果像井底之蛙丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民。

黃國昌表示，對於中共在台海發動軍演，台灣民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，中共此舉完全無助於區域穩定、兩岸和平，只是把台灣人推愈來愈遠。過去中共軍演也沒發生任何積極正面的助益，只是造成兩邊對立跟緊張。

他強調，這次中共軍演也一樣，不會有任何積極正面效應，對於大家期待的區域穩定、兩岸和平，甚至是兩岸人民善意健康的交流，造成的只有阻礙。

另，針對媒體詢問，賴清德總統昨天專訪時表示，這幾十年來中國沒有越雷池一步，是因中國實力不到，中共解放軍今則宣布展開演習，黃國昌則諷刺，當一個總統講話如果像井底之蛙丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民。

