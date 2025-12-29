中共宣布「正義使命-2025」圍台軍演 總統府「已全面掌握」：籲中方停止挑釁

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國解放軍東部戰區今(29)日展開「正義使命-2025」軍事演習，範圍就在台灣周邊海域。對此，總統府發言人郭雅慧表示，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。她也強調「面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。」

針對中共在台灣周邊實施「正義使命-2025」軍演，總統府發言人郭雅慧回應，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。郭雅慧表示，對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。

廣告 廣告

同時，郭雅慧也強調，面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。她指出，過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。

郭雅慧呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。

原始連結







更多華視新聞報導

中共軍演引「三海」連動 顧立雄批：真正的麻煩製造者

中共新航母「福建號」首航經台灣海峽 國防部曝監控畫面

路透：台灣估中國2024西太軍演支出年增近4成

