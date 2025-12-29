中共宣布「正義使命-2025」軍演 國防部1分03秒影片：忘戰必危 有備自強

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中共解放軍今(29)日無預警公布將展開「正義使命-2025」軍演，國防部表達強烈譴責，透露已成立應變中心，並依規派遣適切兵力執行立即備戰操演，也發布短片喊話，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，29日起中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，這是對「台獨」分裂勢力和外部幹涉勢力的嚴重警告。共軍也宣布30日早上8點至晚上6點，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

對此，國防部表示，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈譴責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權，隨後也在臉書發布1分03秒的影片。

影片寫道「堅韌台灣，堅定守護，安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定，我們選擇做好準備，敵情威脅一直都在，台灣公民社會以互助與韌性鍛鑄力量，全民同心無懼恐懼與威脅。忘戰必危，有備自強，中華民國持續向世界證明堅定自我防衛決心，更是區域和平安全的重要關鍵，我們和民主夥伴同行，永續維護區域與國家的穩定及安全」。

國防部強調，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄。全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待。

