中共宣示釣島、黃岩島主權

大陸海警首次公布釣魚台執法現場畫面。（翻攝自微博）

本報綜合報導

大陸海警發布的首部宣傳片中，首次公布釣魚台（日本稱尖閣諸島）執法現場畫面。而菲律賓日前在南海黃岩島（也稱民主礁）海域劃設演習區，共軍南部戰區一月三十一在該區舉行戰備警巡，轟６Ｋ轟炸機更飛越菲方劃設演習區，宣示意味濃厚。

大陸官媒央視旗下「玉淵譚天」表示，大陸海警發布首部的宣傳片《執法於海》片中出現海警與釣魚台同框的鏡頭，「這是中國海警首次公布釣魚島（釣魚台）執法現場畫面」。

玉淵譚天稱，雖然宣傳片中巡航釣魚台的畫面較短，但可以清晰地看出大陸海警艦船距離釣魚台的距離很近，「位於釣魚島十二浬領海範圍內」。

廣告 廣告

這篇貼文附上的影片聲稱，「近期日本再次操弄涉台議題，甚至妄議釣魚島，海警一系列動作清晰傳遞了信（訊）號，中國不僅有決心更有能力，維持在釣魚島的常態化存在，任何侵權挑釁行為，都將遭到中方堅決抵制」。

玉淵譚天一月三十一日也報導，共軍南部戰區當天組織海空兵力於黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，並指一月以來持續加強巡邏警戒。

共軍南部戰區轟６Ｋ轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。

玉淵譚天強調，近日菲律賓劃設軍事演習區，將黃岩島劃入管控範圍，「覆蓋了我們的領海、領空，嚴重侵犯了中方的領土主權和海洋權益，完全是非法行為。南部戰區組織軍機穿越菲劃設區域，體現了中方對黃岩島領海領空的實際管轄，菲方劃設演習區域非法無效」。

軍事評論員宋忠平表示，南部戰區影片中，執行任務的軍機均掛載實彈。其中，殲擊機更為靈活，主要負責制空；而轟炸機可以攜帶重量更大、打擊能力更強的對地、對海武器，加之海上的軍艦，「可以說，黃岩島周邊海域以及南海海域內的一切情況盡在解放軍掌握」。