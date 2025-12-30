中共實彈演習兩波次27枚多管火箭 國防部：941架次民航機受影響

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，情次室次長謝日升中將說明。廖瑞祥攝



國防部今（12/30）記者會表示，截至下午三點，共偵獲共機71架次，其中35架次逾越海峽中線；共艦13艘，其中11艘進入24海浬，海景公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區）。中共今早宣布編組海空軍兵力，在9點到下午1點，由福建平潭、石獅區域共2波次，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27枚，影響941架次民航機。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

國防部今在舉行記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將指出，共軍於上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域，向台灣北部（17枚）、西南海域（10枚）射擊共2波次多管火箭，共計27枚。

另外，截至下午3點為止，共偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台灣海峽中線；另外，共艦13艘（11艘進入鄰接區）、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區），及位於西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘。

謝日升指出，此次實彈演習落彈點確實較接近台灣，並在24浬內。中共射擊分為2波次，第1波次為上午9時從福建平潭射擊17枚，落彈區於基隆東北方70浬、無飛越台灣上空；第2波次於下午1時，從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬。

實彈射擊嚴重影響航空，謝日升表示，根據交通部民航局資訊，941架次民航機受到影響。

