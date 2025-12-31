中共實彈軍演之際！他轟藍白五度狂擋國防預算：這已不是政黨對立，而是喪心病狂

[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區29日突宣布進行「正義使命-2025」環台軍演，30日在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。台灣青年世代共好協會理事長張育萌（31）日痛批，解放軍實彈軍演，史上最接近台灣本島，與此同時，藍白卻五度狂擋國防預算，這已不是政黨對立，這是喪心病狂，歷史會記得，誰在最關鍵的時候，選擇替敵人拖時間。





張育萌發文提及，共軍遠火部隊，30日兩波往台灣方向射擊火箭砲，都沒有飛越台灣。美國參議院軍事委員會主席 Roger Wicker 在推特發文，表明中國侵略演練正在升級，目的就是展現解放軍封鎖台灣的能力「美國必須以緊急行動，加速對台灣的軍售」，Wicker 表態一清二楚，毫不模糊「我們的台灣盟友要放下黨派歧見，全力支持賴總統提出的國防特別預算，已經沒時間可以浪費了！」

「美國沒在跟你拐彎抹角」，張育萌說，同樣是聯邦參議員的 Todd Young 直接點名，北京的行動「魯莽」，且破壞全球安全，「美國支持印太地區盟友是正確的」；參議員柯頓 Tom Cotton 也強調「台灣是美國強韌又可靠的夥伴」，不只參議院，眾議員 Mario Díaz-Balart 痛罵北京軍演就是「恐嚇自由民主的台灣人」，他反對脅迫和侵略，「美國會和台灣站在一起。」





張育萌強調，台海議題就是國際議題，全世界都知道，要保護台灣安全，就要把台海議題「國際化」，「我們在見證一個大時代」，俄羅斯已宣布，2026年元旦開始到3月，要在「北方四島」軍演，故意選在日本聲稱的領土，而且跟中國軍演接力。





「國際政治沒有巧合」，張育萌直言，我們以為的台海議題，已不再只是海峽兩岸，我們正在面對的，是中俄聯手的威權結盟，正在西太平洋，挑戰美國建立民主與自由的秩序，「 在這樣的兩強對抗格局之下，世界早就選邊站了，任何說『我們不要選邊站』的人，不是過於天真，就是在替邪惡代言」。

