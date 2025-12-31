中共實彈軍演挑釁台海！國台辦再嗆「這1句」

國際中心／張予柔報導



中國近幾年來持續利用文攻武嚇的方式製造區域緊張，近日竟在台海周邊無預警展開大規模實彈軍演，戰機、艦艇頻繁出動，軍事動作聲勢浩大，威脅台灣安全，引發外界高度關注。在話題持續燃燒之際，中國國台辦今（31）日又在例行記者會上高調宣稱，「兩岸交流合作的滾滾洪流阻擋不了」，強調台灣社會「要發展、要合作」的民心無法被壓制。









國台辦的說法隨即被央視、央廣與中評網等多家中國官媒大量轉載，口徑一致。（圖／翻攝自微博）

國台辦的說法隨即被央視、央廣與中評網等多家中國官媒大量轉載，口徑一致，皆以《國台辦：兩岸交流合作的滾滾洪流阻擋不了》為題刊出內容。外界指出，中共一邊透過軍演施壓台灣，一邊又以輿論操作與話語塑造「交流合作不可逆」的錯誤印象，引發台灣社會批評與警戒。





國台辦發言人張晗竟批評台灣政府「謀獨」，指相關作為是所謂的「台獨專制」。（圖／翻攝自微博）

在記者會上，有媒體詢問台灣行政院日前通過《兩岸人民關係條例》修正草案一事。該草案擬新增規定，未來除立法委員外，其他公務員若要赴中國，要納入管制機制，目的在防範「統戰滲透」風險。對此，中國國台辦發言人張晗竟再次批評台灣政府「謀獨」，指相關作為是所謂的「台獨專制」，完全迴避回應台灣提出的國安疑慮，也無視中國當局的專制獨裁本質。張晗還在發言中聲稱，「要和平、要發展、要交流、要合作的民心所向壓制不住」，並再度強調「兩岸交流合作的滾滾洪流阻擋不了」，相關言論迅速成為官媒重點轉載內容。

