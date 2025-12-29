中共實施對台軍演 總統府喊話：別當印太麻煩製造者
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
統府發言人郭雅慧今(12/29)表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國軍演一事，不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。而此事國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。
中共解放軍宣布以「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習。郭雅慧對此回應，中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。
郭雅慧表示，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。
郭雅慧說，呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。我國政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。
