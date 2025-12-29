【中共實施針對性軍演】國防部：派遣適切兵力應對 執行立即備戰操演

記者陳彥陵／臺北報導

針對中共昨日在臺灣周邊海域展開針對性演習，國防部昨日偕同海巡署召開臨時記者會，國防部強調，對於共軍動態均運用聯合情監偵嚴密掌握，並已成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。同時譴責中共此舉升高區域情勢，無助於解決歧異。

關於共軍演訓動態，國防部情報參謀次長謝日升中將指出，截至昨日下午3時，中共演習海上兵力計有共艦14艘、海警船14艘及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區；演習範圍劃設我國北、西部馬公周邊2區域及南部、東部等5個區域，已涵蓋我國12海里領海，不僅是對臺的軍事威脅，更是對區域和平的衝擊與挑戰。

國軍應處方面，國防部作戰及計畫參謀次長連志威中將表示，國軍運用聯合情監偵系統，全天候掌握中共機艦動態，海、空兵力部分，已於第一時間採取併航監控、飛彈追監等應變措施，地面部隊則依照既定戰備編組遂行戰備偵巡、立即備戰操演等任務，相關作為皆依交戰規則及授權矩陣執行，賦予第一線官兵在面臨威脅時採取必要措施。

對於媒體關切中共實彈射擊與兵力動向，謝次長說明，目前未發現中共3艘航艦參與此次軍演，但兩棲攻擊艦已出現在臺灣東南外海，國軍均全程掌握；至於火箭軍相關情資，因涉機敏不便對外說明。另法律司人權保障處處長于健昌少將表示，此次軍演已屬武力威脅，違反聯合國憲章，亦未顧及周邊海上航行安全，違反國際規範，呼籲中共回到以規則為主的國際秩序。

此外，國防部發言人孫立方中將就中共近期在臺灣周邊及印太區域的軍事行動、灰色地帶襲擾等，對於區域和平穩定所形成的威脅表達譴責，並指出，任何以這種窮兵黷武，不負責任、倒果為因，升高區域情勢的做法，都是不可取的行為，只會不斷累積兩岸衝突風險，無助於解決歧異。

情次室次長謝日升中將說明中共針對性軍演情資掌握狀況。（記者陳彥陵攝）