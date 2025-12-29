【中共實施針對性軍演】總統府：持續各方合作 堅守國家安全
記者謝承宏／綜合報導
針對共軍昨日在我國周邊實施針對性軍演，總統府指出，中共此舉不僅粗暴破壞臺海及印太區域安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰；面對中共單邊挑釁動態，國軍及國安單位均已事先全面掌握並做好萬全準備，可確保國家及國人安全無虞，請國人安心。此外，外交部嚴正譴責中共片面升高臺海及區域緊張情勢，要求即刻停止無端軍事挑釁。
中共無視國際規範 我嚴厲譴責
總統府表示，對於中共當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。總統府並提及，中共近月在日本、菲律賓等島鏈周邊持續騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀；呼籲中共理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為。政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。
此外，外交部嚴正譴責中共再次以片面挑釁行動升高臺海及區域緊張情勢，要求即刻停止無端軍事挑釁。外交部指出，中共近期在印太周邊海空域接連透過演習及軍機、船艦侵擾，實施軍事威脅與灰色地帶戰略，顯示其無意維護全球與區域和平穩定，反而一再挑戰國際秩序、破壞區域現狀。
軍演干擾海空交通 影響我國人安全
陸委會則指出，中共在臺灣周邊海空域進行軍事演習及實彈射擊，嚴重威脅臺海穩定現狀並對區域安全造成重大衝擊，其窮兵黷武行徑不為臺灣人民及國際社會所接受。中共軍演行徑已干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全。陸委會並提到，「雙城論壇」甫落幕即宣布軍演，顯然是精心設計的「兩手策略」。一面喊走親走近、一面以武力威嚇；一面宣稱「兩岸一家親」，一面又以軍事施壓，提醒國人不可對中共心存幻想。
其他人也在看
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 294
中國軍演之際！他曝美國軍機抵台海周遭
[NOWnews今日新聞]中共解放軍東部戰區，今（29）日上午7時30分宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周遭展開演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 83
批賴邪路狂奔！中共圍台軍演 國台辦回應了
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區29日突然宣布針對台灣周遭五處海空域實施「正義使命-2025」演習。中國國台辦表示，批評賴清德當局在邪路上狂奔，指解放軍軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 138
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 8 小時前 ・ 202
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 56
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 13
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 14
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 80
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 208
中國圍台軍演！鄭麗文稱總統連累台灣 郭雅慧喊團結：盼藍白做正事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中國解放軍東部戰區今（29）日突宣布，今日起對台進行「正義使命-2025」圍台軍演，但國民黨主席鄭麗文接受專訪時宣稱，這是因為總統賴清德踩到對岸底線才連累台灣；民眾黨主席黃國昌則開記者會，就賴清德在專訪時講藍白擁抱習近平一事要求24小時內道歉，否則要提告。對此，總統府發言人郭雅慧強調，此時此刻面對外部威脅，最需要的是內部團結，會希望不論國民黨或民眾黨回歸到立法院做正事。民視 ・ 9 小時前 ・ 100
環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。 根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。 施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。 然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 6
中共3航艦能不能戰？ 軍方高層估：6艘為戰備基本量｜#鏡新聞
中國正義使命-2025A軍演，引發外界關注中國的「航母」戰力，根據我國軍方高層指出，國防部預判中共航母，基本數量可能為6艘，這還不包括訓練用的遼寧艦與山東艦。特別是航空母艦並非只是對付台灣，還可能牽制日韓和美軍行動，問題是台灣國防預算、以及國防特別條例遲遲沒通過，讓學者也呼籲，對國防投資是今天不做，明天就會後悔。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 7
讓數字說話！許宇甄：公教年改僅是「止血」 警告「別想把手伸進立法院」
[Newtalk新聞] 立法院日前通過修法，決定停止持續調降公教人員退休金，引發執政黨強烈反彈，並揚言將聲請釋憲。對此，國民黨立委許宇甄今（28）日透過臉書發文指出，民進黨對於年金改革的態度前後矛盾，質疑「當年可以大砍，現在為何不能停？」 許宇甄表示，民進黨當年憑藉國會多數強勢推動年金改革，對軍公教退休金進行大幅調降，如今立法院依新民意結構決定「止血」，卻被指為違憲，這樣的「雙重標準」令人難以理解。 她指出，年改初期由考試院與年改會提出的版本，原本規畫為15年逐步調降，最高所得替代率維持在75%；但民進黨當年主導通過的版本，卻縮短為10年內降至62.5%，幅度與速度均更為激進。相較之下，此次立法院修法僅是停止後續調降，所得替代率最高維持在71.5%，不僅低於考試院原先建議，也未超出年改會原有架構。 許宇甄認為，這次修法並非否定改革，而是針對當年過度傾斜的制度設計進行修正，使整體制度更符合比例原則與公平正義。 針對行政院揚言聲請釋憲，許宇甄也提出警告，直指退休金「調降或停止調降」本質上屬於立法政策選擇，應由國會決定。她指出，過去大法官認定年改合憲，理由正是「政策裁量與財政永續考量」；同理新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11
解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」
兩岸局勢再度升溫！中共解放軍東部戰區今（29日）清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習。與過往逐步升溫的軍演模式不同，中國軍事專家指出，本次演習最大的特點在於「開局即打」，從一開始就進入實彈射擊階段，挑釁與警告意味極其濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 8
黃復興黨部重新回歸？鄭麗文一句話定調
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫去年3月間宣布將備受外界矚目的特種「黃復興」黨部轉型，改為退伍軍人服務工作委員會，併入地方黨部，讓黨內軍系定義日益模糊。不過，現任主席鄭麗文在競選黨魁期間，已公開允諾再造黃復興黨部，並在上任後指派副主席季麟連籌備「黃復興再造籌備委員會」，面對外界關注是否要重啟黃復興黨部，鄭麗文今（28）日指出，黃復興黨部倒不一定是要恢復，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊，進行再造工作。今日下午2時，鄭麗文前往台北市中正區的台大校友會館，出席連胡會20週年活動，並於會前短暫接受媒體聯訪。記者提問，下屆宜蘭縣長選舉部分，議長張勝德與責任區為宜蘭的不分區藍委吳宗憲如何協調？對此，鄭麗文說，黨內各縣市協調都大同小異，有強烈意願的參選人，會先進行黨內協調，需要一段時間，也可能會採取內參式的民調，最終若協調不成，就會進入初選程序。記者問到，季麟連透露，目前黃復興黨部正在籌備中，有初步規劃嗎？對此，鄭麗文表示，她在參選時就曾多次公開承諾，當年取消黃復興讓大家很傷心，它一直是國民黨歷史裡一支非常重要的核心的隊伍，不能夠散，而且軍人最重視的就是榮譽。她不諱言，自上任後其實在很短的時間，就有責請季麟連負責如何重整、再造黃復興黨部的工作，也順利的在推動中，倒不一定是要恢復，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊進行再造工作，希望在未來不管是在組訓、組織以及黨的核心教育，還有未來選舉的輔選工作，他們都能夠擔負起重責大任。鄭麗文透露，就自己所知，他們可能開過幾次會了，然後全台灣的黃復興黨部併入一般黨部後，大多數是擔任地方黨部的副主委，在人事上面也有重新的調整跟整隊，現在正在積極進行再造工作。原文出處：快新聞／黃復興黨部重新回歸？鄭麗文一句話定調 更多民視新聞報導蔣萬安曾承諾「共機共艦不擾台」才辦論壇？簡舒培轟：選前騙票、選後變臉柯文哲開講1句話「惹怒20年資歷會計師」！嗆：公然唬爛雙城論壇上海市長嗨喊「兩岸一家親」 陸委會冷回：那就不要軍機艦擾台民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 52
中共突襲發動軍演 國防部：5操演區有3區將我12浬領海劃入
中共解放軍今（29）日上午無預警發動「正義使命-2025」軍演，大規模出動軍機、艦偕同火箭軍和無人機部隊，在我國本島四周展開海、空聯合演訓，國防部除發動立即備戰操演、發布影片穩定軍心，更主動公布F-16V戰機監控殲-16畫面，反制演習作為。國防部情次室室長謝日升中將表示，東部戰區此次劃設的5處操演區自由時報 ・ 8 小時前 ・ 10
大陸對台軍演已派14艘艦艇、89架次戰機 國防部：派遣適當兵力應處
大陸今晨宣布在台灣周邊進行實彈性軍事演習，升高區域緊張情勢。國防部今天下午召開記者會說明，強調中共軍事行動已對區域和平穩定構成威脅，國軍已依規定即刻成立應變中心，派遣適當兵力應處相關海空情勢，將以實力守護台灣主權與台海和平；據掌握，目前中共海上艦船有14艘、空中兵力89架次，其中67架次進入我方應變區。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
雙城論壇後翻臉？蘇紫雲揭「正義使命」演習：極度不智
雙城論壇後翻臉？蘇紫雲揭「正義使命」演習：極度不智EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 7