【中共實施針對性軍演】總統府：持續各方合作 堅守國家安全

記者謝承宏／綜合報導

針對共軍昨日在我國周邊實施針對性軍演，總統府指出，中共此舉不僅粗暴破壞臺海及印太區域安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰；面對中共單邊挑釁動態，國軍及國安單位均已事先全面掌握並做好萬全準備，可確保國家及國人安全無虞，請國人安心。此外，外交部嚴正譴責中共片面升高臺海及區域緊張情勢，要求即刻停止無端軍事挑釁。

中共無視國際規範 我嚴厲譴責

總統府表示，對於中共當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。總統府並提及，中共近月在日本、菲律賓等島鏈周邊持續騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀；呼籲中共理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為。政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。

廣告 廣告

此外，外交部嚴正譴責中共再次以片面挑釁行動升高臺海及區域緊張情勢，要求即刻停止無端軍事挑釁。外交部指出，中共近期在印太周邊海空域接連透過演習及軍機、船艦侵擾，實施軍事威脅與灰色地帶戰略，顯示其無意維護全球與區域和平穩定，反而一再挑戰國際秩序、破壞區域現狀。

軍演干擾海空交通 影響我國人安全

陸委會則指出，中共在臺灣周邊海空域進行軍事演習及實彈射擊，嚴重威脅臺海穩定現狀並對區域安全造成重大衝擊，其窮兵黷武行徑不為臺灣人民及國際社會所接受。中共軍演行徑已干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全。陸委會並提到，「雙城論壇」甫落幕即宣布軍演，顯然是精心設計的「兩手策略」。一面喊走親走近、一面以武力威嚇；一面宣稱「兩岸一家親」，一面又以軍事施壓，提醒國人不可對中共心存幻想。