中共射火箭落點逼近台灣24浬鄰接區 國軍證實：最接近本島的一次！

共軍發動對台軍演，前一天國防部證實，解放軍發動兩波火箭實彈射擊總計27枚，其中10次落點在我國24海里鄰接區內，是1996年飛彈危機以來歷次軍演，「火箭落點最接近台灣本島的一次」；前國安局長李翔宙也示警，這次軍演區域極度貼近，是在測試台灣紅線容忍度，更是對「台日美」的三重警告！

中共射27枚多管火箭、11艦越紅線 專家：壓制我國基礎設施

海巡艦艇一對一監控，強勢驅離中國海警船！解放軍30日長達10小時在台海周邊實施遠程火力實彈射擊，火箭彈落點逼近台灣，情次室次長謝日升中將指出，落點部分的確較接近台灣，在24海里裡面。

中共解放軍這回一共發射27枚火箭彈，第一波30日上午9點，福建平潭發射17枚，落在24海里鄰接區外，但緊接著下午1點，從福建泉州再發射10枚，落點卻在我國12海里領海外界線與24海里鄰接區之間，是繼1996年飛彈危機後軍演，「落點最逼近台灣本島」！

中共此次軍演發射火箭落點，是1996年來最近台灣一次。圖／台視新聞

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲提到，射程從70公里、30公里到500公里都有不同的彈種可以選擇，這對台灣會形成新的威脅，因為數量多、價格便宜，企圖壓制我國目標，包括基礎設施或機場雷達站等等。

中共軍演區域極度貼近台 李翔宙：測試台紅線容忍度

共軍新型武器模式，專家示警，台灣要有相對應變，只是李翔宙喊話，說這次軍演極度貼近，空間壓縮測試台灣紅線容忍度，更模糊演習和實戰界線，由演轉戰無縫切換，尤其強調外線立體懾阻，明確指向阻絕美日介入，在美國批准軍售、日本首相提及台灣有事、日本有事後，軍演成為對台日美三重警告，更說台海和平從未如此脆弱。

李翔宙認為中共測試台灣紅線容忍度。圖／台視新聞

蘇紫雲認為，這是倒果為因的說法，因為中共才是麻煩製造者。

前一天因應軍演，陸軍第三作戰區584旅進行立即備戰操演，對岸挑釁，台海情勢升溫，國軍整備因應所有可能危機！

台北／陳蜀強、班瑪旺嘉 責任編輯／張碧珊

