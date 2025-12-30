中共射7枚火箭彈！海巡中英文廣播：衝突將受世界制裁

海巡署掌握中共陸續發射7枚火箭彈。（圖／海巡署提供）





中國解放軍於今（30）日由平潭地區射擊PCH191火箭彈，海巡署今日9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，掌握中共陸續發射7枚火箭彈，分別落在1號及2號禁航區。海巡署證實，目前海上人員、船舶均平安，無任何事故發生。

海巡署1對1併航監控 驅離侵擾外離島限制水域之14艘海警船

回顧昨日（29日）中共東部戰區發布聯合軍演動態，海巡署於第一時間偵獲14艘中國海警船侵擾台灣本島及馬祖、金門、烏坵、東沙等外離島限制水域。

對此，海巡署立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以「1對1」方式併航監控並強勢驅離。在海巡嚴密監控下，周邊國、內外船舶均能安全通行，未受騷擾威脅。

新增中英文廣播稿內容 嚴正警告衝突將受世界制裁

為避免中國海警船誤判情勢並破除其認知作戰，海巡艦艇在本次對應行動中，特別增加一段中、英文廣播內容：「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動！」

海巡署指出，從航行態樣分析，中國海警船之行為實為「常態騷擾」，絕非其聲稱之「執法巡查」。

公布執法畫面破除認知作戰 呼籲中國共同維護台海穩定

海巡署表示，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周邊國家，已破壞印太區域和平穩定。海巡署除增加廣播內容外，亦同步公布執法畫面，希望中國海警切勿一錯再錯、誤判國際局勢。海巡署強調將持續捍衛海域秩序，並呼籲雙方應共同維護台海的和平穩定與發展。

