中共射7枚「陸版海馬士」火箭彈落我西北外海 海巡署嗆：中華民國水域不容中國僭越

中共東部戰區29日宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，並在今（30）日早上9時進行實彈射擊，除國防部全程應對之外，海巡署也指出，掌握中共陸續發射7枚火箭彈，分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。海巡署強調，在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。

針對今日中國解放軍於平潭射擊PCH191火箭彈一事，海巡署說明，海巡今日9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，已掌握中共陸續發射7枚火箭彈分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。

共軍發射火箭彈，分別落於1號及2號禁航區。（資料照，國防部提供）

海巡署表示，海巡署全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船均採1對1方式併航監控、強勢驅離；在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。

海巡署指出，中國官媒宣稱封鎖台灣4座港口，是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局4大措施，保護航行船隻安全。

海巡署強調，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定，這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，反而是麻煩的製造者，我們不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。

PCH-191曾被外媒形容為「陸版海馬士」，兩者都使用具有導引功能的火箭，發射架具有兩個可獨立更換之箱型火箭彈藥箱，但最重要的是，中共導引火箭的精度，在中國北斗衛星引導下，打擊精度能達到15公尺以內，已經與短程彈道飛彈相當，價格卻不到1/10，是我方最大威脅之一。

