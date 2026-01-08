「中共將介入我國每場選舉」 賴清德勉勵執行反統戰、反滲透、反併吞
〔記者陳彩玲／台北報導〕法務部調查局今早舉辦調查班第62期結業典禮，總統賴清德親臨主持，坦言國家正面對境外敵對勢力嚴峻威脅，中共將介入未來每場選舉，指示調查局長陳白立，將此列為重要事項辦理，並勉勵108名結業學員，未來全力最好4點工作，包括反統戰、反滲透、反併吞，以及掃蕩黑幫、打擊詐騙、全力肅貪。
賴清德表示，國家正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅、黑道詐騙與科技犯罪型態不斷翻新，以及年底選舉維安等重大挑戰，因此提出幾項期許勉勵。第一，堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作，沒有主權，台灣將失去一切，沒有民主，台灣將失去存在價值，為守護主權，建構完整民主防衛機制，凝聚社會團結與信任，一定要積極落實。
其次，「全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源」。賴清德指出，幫派組織是許多犯罪的根源，也是黑、金、槍、毒、詐、暴力犯罪，甚至是中國培植在台協力者等社會關切問題的核心，嚴重威脅國家與社會安全，務必發揮專業知能與行動，全面性、持續性、主動性掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦，決不寬貸。
第三，「從根源打擊詐騙，向詐騙零容忍邁進」。賴清德說，詐騙是全民公敵，更是世界各國重大治安挑戰，感謝調查局去年底配合高檢署執行第4波擴大打詐同步專案，動員上千名調查官，掃蕩詐團，查獲高達70億元詐騙金額，超過200億元洗錢金額，相當不容易，但掃蕩詐騙工作除客觀數據，更重要的是讓人民有感，才是重要目標。
最後是「全力肅貪，為民主政治奠定更鞏固基礎」。賴清德強調，廉政是政府基本和最重要的責任，人民對政府官員的要求，也是以清廉為重，各位調查官未來進入工作崗位後，要把肅貪當作重要工作，回應人民期待，且不分黨派，無論何人只要有證據，依法查辦到底、決不寬貸，若沒有明確證據，也必須注意公權力行使，任何工作務必以勿枉勿縱的原則辦理。
此外，賴清德說，國際社會不斷提醒，年底九合一選舉、2028總統大選，甚至以後每場選舉，境外敵對勢力都會介入，而且會應用新興科技、人工智慧技術介選，希望調查局長陳白立領導的調查團隊，能將此工作列為重要事項辦理，守護民主。
