中共將發動「聯合利劍-C」軍演？吳子嘉看陸官媒反應嚇壞

近日媒體引述國安人士分析，指稱中日關係升溫緊繃，若中國大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演，牽動區域安全神經。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉3日就表示，中國大陸官媒人民日報近期文章已多次點名，高市早苗近期動作極可能被視為鋪陳武力介入台灣，「所以目前的情況，已經是非常緊張了。」

國安局長蔡明彥3日受訪時指出，面對中共動作與年底軍演高峰期，「料敵從寬」是國安應有的基本態度，無法排除任何可能，且將與國防、情報及友盟單位密切協作，確保情資掌握滴水不漏。

蔡明彥說，每年年底的11月至12月向來為中共軍演熱期，包括例行聯合戰備警巡、遠海長訓等常態性演訓項目，只要重新包裝加上新軍演代號，即足以轉化為具政治或軍事指向性的特定演習。他強調，類似操作過往已有例可循，因此國安系統對共軍動向必須保持最高警戒，並不能排除「聯合利劍」系列軍演近期再演變加劇的可能性。

蔡明彥也透露，國防部與國安局情報系統已在聯合情監偵（簡稱情監偵）框架下強化偵蒐統合效能，同時有必要時也會啟動與國際友盟情報合作網合作，包括科技情報與國際軍情交流機制，並透過情蒐協作機隊與偵衛系統交叉比對，確保掌握中共相關演訓或挑釁動作是否含對台指向威脅。

此外，吳子嘉也在網路節目《董事長開講》指出，日本首相高市早苗近期針對台灣、戰後主權論述與軍事動作氛圍，已讓當前區域局勢達到高度緊張。

吳子嘉在節目中回顧指出，中共與日方對於戰後主權詮釋各有不同主張，但關鍵在1952年日本戰敗國與中華民國簽署的《臺北和約》中條文已清楚載明，將台澎金馬列島與曾母暗沙等昔日佔領區歸還中華民國。而1972年日本與中國大陸簽署發表的《中日聯合聲明》僅表達對台灣主權的公式立場為「理解與尊重」。

吳子嘉稱，中國大陸官媒人民日報近期文章已多次點名，高市早苗近期動作極可能被視為鋪陳武力介入台灣，甚至中共已指向其與美方亦保持同步軍事頻率與政治節奏。

吳子嘉也直言，台海是否後續再有利劍軍演或聯演升級，外界應關注演習範圍包覆是否逾越既定常態、是否存在擴張對台軍事挑釁企圖；同時他也補充，目前日本對政策與姿態並無讓步跡象，且將「跟著美國腳步步步逼人」，使現階段中日兩國軍事動作與對台信號更強烈彼此碰撞，引爆地緣政治與警戒的高度風險。

