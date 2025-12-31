中共對台威脅75年「把藍洗紅」 羅文嘉：國民黨決策高層已被擄獲

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉。李佳穎攝



立法院程序委員會30日第五度未將攸關1.25兆元預算規模的國防特別條例草案排入議程，引發外界關注。對此，海峽交流基金會祕書長羅文嘉今（12/31）日在臉書發文指出，中共對台軍事威脅75年來始終存在，並直指近期部分藍營政治人物的言論與作為，已偏離過往反共立場。

羅文嘉在貼文中回顧中共對台「文攻武嚇」的歷史脈絡，1949年解放軍登陸金門遭到擊退；1958年中共砲擊金門，從最初連續2個月密集砲擊，到後來「單打雙不打」，情勢延續21年；1995年時任總統李登輝訪美，中共配合宣傳戰，以軍事演習模式對台恫嚇；2000年台灣首次政黨輪替投票前3天，中共總理發表激烈言論，對台灣進行恐嚇，聲稱若民進黨當選總統即可能引發戰爭。

羅文嘉進一步指出，2022年夏天，美國前眾議院議長裴洛西訪台後，中共除再次發動軍事演習外，更開始以常態化的「灰色地帶」方式，派遣軍機、軍艦擾台，至今365天未曾中斷，這並非偶發事件，而是一條清楚、連續的歷史發展軌跡。

針對近期政治攻防，羅文嘉指出，中國國民黨主席與多名立委卻公開表示，當前緊張局勢是總統賴清德「連累大家」，並在國會第五度阻擋國防特別預算付委審查。他認為，這樣的言論與行為，已非單純對歷史無知，而是共產黨已相當成功擄獲國民黨決策高層，「把藍洗紅，將原本的反共路線，轉變為親共路線」。

羅文嘉也提出質疑，若站在中共決策者角度，是以軍事行動侵佔台灣，還是透過統戰手段改變台灣，哪一種方式成本與風險較低、成功機率較高，答案其實相當清楚。他指出，軍演的真正目的並非立即發動戰爭，而是進行長期、低成本的政治作戰，藉此瓦解對手的心理防線。

羅文嘉強調，中共短期軍演若視為一場力量拉扯，其主要場域不在國境邊緣，也不在海峽上空，而是在台灣內部；從政治作戰角度來看，這是一場典型、看不見硝煙的戰爭。他呼籲，台灣社會應從中辨識對手的戰略目標與戰術手段，並做好必要準備，同時清楚分辨「在共軍尚未動手前，就已高調唱和或嘲諷的相關言論與人物」。

