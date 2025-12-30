中共對台實彈演訓 國防部批以軍事威嚇製造緊張、嚴正應對不退讓

國防部長顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 中共昨日突襲對台發動「正義使命－2025」軍演，今（30）日更進行實彈演練，國防部今表示，中共東部戰區自上午9時起，於福建地區對台實施實彈射擊演訓，相關射擊區域接近我國24浬鄰接區。國軍全程嚴密掌握共軍動態，並依狀況啟動聯合兵力與火力系統，妥適應處。

國防部指出，共軍此次實彈射擊行動，對區域和平穩定造成嚴重衝擊，亦對往來航運、空中航線及區域安全構成實質風險。國防部長顧立雄亦表示，國軍秉持「不升高衝突、不挑起事端」原則，沉著冷靜因應，確保國家安全與民主自由不受威脅。

國防部說明，演訓期間，顧部長全程坐鎮聯合作戰指揮中心，掌握各項情資與即時動態，並聽取相關部隊對於偵蒐、監控、防空及應處作為的簡報，對各單位迅速、有序的應變作為表達肯定。

國防部進一步指出，中共東部戰區自昨日起動員陸、海、空及火箭軍兵力，在台灣周邊海空域實施針對性演訓，此舉無視國際規範，意圖以軍事手段進行威懾，並藉由複合式軍事與非軍事作為，製造認知作戰效果，破壞區域穩定與台海和平。

國防部強調，國軍將持續強化戰備整備，提升整體應變能力，並透過即時、透明的資訊發布，向國人說明安全情勢，凝聚社會共識。國防部重申，將以堅定意志守護國家安全，確保台灣民主自由與區域和平穩定。

