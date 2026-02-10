中共對台工作組介選小組 賴中強：目的在支持藍營候選人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台工作會議近日將在北京登場，今年適逢台灣選舉年，來自北京的消息傳出，中共已擬定4大核心目標，計畫透過地方選舉工作小組、統戰、網路輿論介入台灣選舉。經民連智庫召集人賴中強今日受訪表示，中國會利用經濟脅迫、個別經濟利誘拉攏、政治利益介入台灣的選舉，這是中國一直在做的事。

賴中強指出，中共操作手法是，會先大範圍禁止台灣某項農產品或食品進口，然後再就它要扶植的政治人物，相關地域或廠商開放進口。

賴中強舉例，中國之前先禁止全台灣的鳳梨釋迦進口，在台東縣長去中國做政治表態後，再特別核准台東幾間農場的鳳梨釋迦可以賣到中國。此外，還有先禁止台灣石斑魚銷往中國，然後經過屏東立委蘇清泉輔導的廠商，漁產品就可以特殊獲准賣到中國去。

據分析，同樣的操作手法，在金門高粱酒、南投茶葉都有出現，例如南投縣跟中國合辦「兩湖論壇」，南投的茶葉就可以賣到中國去，目的就是在支持藍營特定的候選人，同樣操作手法，今年選舉一定也會有。

「中共會在大範圍內打擊台灣的民心士氣，再用同樣的操作手法，藉此攏絡特定的選民！」賴中強研判，中國會持續這樣做，但前者的邊際效益會越來越低，因為國人越來越看清這種手法，而且政府協助下，台灣農產品分散出口有一定成果，不再那麼依賴中國市場。

賴中強進一步說，但中國這種做法，還是會有少數特定人士因這樣的經濟模式而獲利益，這些就成為他們鞏固樁腳及選票的有效手段，對選舉結果仍或多或少有影響，國人應該更清楚這種手法，譴責唾棄中國以經濟利誘方式干擾民主國家選舉的行為。

除此之外，賴中強指出，中共也會招待基層村里長、社團幹部、村里民到中國旅遊，這種方式是介選的「標配」，每年一定會做，今年還會繼續大肆進行。中國在網路上認知作戰的攻勢一定會有，需注意的是會不會有更新的招數，後續要密切觀察，有些招數用過了效果會盾化，中共一定會研發新的介選手法。

賴批評，中國召開「對台工作會議」組了工作小組，討論要如何操弄介入台灣的民主選舉，這已經對台灣的一種侵略，除了要密切注意各種情勢發展，對於中共介選手段，也要看清楚中共是在支持誰，對於那些站在國家對立面的候選人，我們應該要加以唾棄。

