中共對台工作4目標、規劃3月「鄭習會」 吳思瑤批：國民黨還在演？

民進黨立委吳思瑤表示，北京以政策交流為幌子實質介入台灣內政，直言「中國的介選已經不演了，而國民黨還在演」，並強調國共合謀的反美親中路線在台灣行不通，呼籲捍衛台灣主權與國家利益。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕中國「對台工作會議」今(9日)登場，會中有4大核心目標，分別是力阻台灣軍購過關、推進中國台灣供應鏈融合、創造統一有利態勢、成立因應台灣地方選舉工作專組；另將討論「鄭(鄭麗文)習會」籌備，預定3月中舉行。對此，民進黨立委吳思瑤表示，北京以政策交流為幌子，實質介入台灣內政，直言「中國的介選已經不演了，而國民黨還在演」。

吳思瑤指出，近日亞洲發生兩件大事值得關注，第一件是日本自民黨在選舉中大獲全勝，抗中挺台的路線獲得日本國民支持，顯示「日本有事、台灣有事」的戰略思維已成共識；第二件則是中國已明確下達2026年的對台工作目標，要求在台協力者阻撓台美軍購、干預經貿供應鏈，甚至介入九合一選舉，直言「中國的介選已經不演了，而國民黨還在演」，這暴露北京以政策交流為幌子，實質進行統戰與干預台灣內政。

吳思瑤強調，國共合謀的反美親中、賣台路線在台灣行不通，呼籲國民黨不要為了政黨利益，犧牲台灣國家安全與利益；日本選舉結果再次提醒，挺台抗中、捍衛台美合作與軍購，是國際與民主檢驗下的正確方向，台灣必須堅定守護自身主權與安全。

