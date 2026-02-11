中共對台會議落幕！國台辦喊：堅定支持台灣「愛國統一」力量

政治中心／綜合報導

中共於2月9日至10日在北京召開今年度的對台工作會議，中國國台辦表示將按會議部署及要求，堅定支持台灣愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉；秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，讓兩岸同胞共用中國式現代化機遇和成果。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年對台工作會議於2月9日至10日在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話。會議充分肯定了過去一年對台工作取得的成績，分析當前和今後一個時期的台海形勢，就做好今年對台工作提出了明確要求。

朱鳳蓮說，今年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年。將按照會議部署和要求，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大臺灣同胞，堅定支持島內（台灣）愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉；秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流。

朱鳳蓮續說，支持臺灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合；支持大陸台商台企發展，完善惠及臺胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，「讓兩岸同胞共用中國式現代化機遇和成果」。

