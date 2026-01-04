中共對台網攻日均263萬次 能源與醫療設施成攻擊目標

共軍不只發動軍演，恫嚇台灣，國安局最新發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅」分析報告，發現中共網軍對我國關鍵基礎設施的駭侵手法，推陳出新，尤其像是賴總統520就職典禮，和副總統蕭美琴訪歐等重要政治活動，網駭活動明顯增多。

民進黨立委王定宇表示，「對這些發動攻擊的源頭，進行一定程度的監控跟反制，最重要的還是要提高公民單位的資安觀念，我們的關鍵基礎設施，要設置相關的資安防護。」

報告指出，中共網軍對我國關鍵基礎設施侵擾數，從2023年的每日123萬次，逐年攀升，2025年甚至來到每日平均263萬次，較2024年增加6%。

攻擊手法，最主要以軟硬體漏洞攻擊為主，其次是DDoS、社交工程攻擊和供應鏈攻擊。在關鍵基礎設施，包含能源、緊急救援與醫院，還有通訊傳播都遭駭。

台科大資通安全研究與教學中心主任查士朝指出，「一旦關鍵基礎設施受到影響，民生就會受到一些攻擊，或是人心就會恐慌。在這個狀況底下，對方當然一定會先嘗試去使用，對於關鍵基礎設施去進行攻擊。」

至於民進黨立委沈伯洋的居住地和工作場所衛星影像，近期也被中國官媒在臉書和YouTube社群平台公開，4日包含Meta、Google等，已在數發部要求下，已確定移除相關違規資訊。

陸委會副主委梁文傑說：「中共縱容官方媒體威脅我國立法委員，這根本是流氓行為，只會引起台灣人民的憤慨與反感。」

而沈伯洋還被冒名發出恐嚇電郵，以簡體字聲稱要對服務處不利，給綠委吳思瑤等人，吳思瑤已經報警。

資安專家呼籲，想避免中共的網軍攻擊，得避免使用某些地區的軟硬體，強化資安防護。