中共對台聯合利劍演習？ 蔡明彥：把例行常態演習包裝、不排除可能性

國安局長蔡明彥2025.10.29赴立法院備詢前受訪。郭宏章攝



國安官員日前指出，由於中國對日本採取一連串複合式威脅，但種種跡象都顯示領導人習近平發出了決策異常的訊號，12月13日「南京大屠殺國家公祭日」是關鍵時間點，不能排除中國發動「聯合利劍-C」軍演的可能性，對此，國安局長蔡明彥表示，每年年底本來就是中共軍演熱季，且中共只要把例行常態性演習做包裝，再提供一個特定的演習代號，就可以變成是一個有針對性的演習，所以我們不能夠排除任何可能性。國安局也會與國防部聯合掌握，並與友盟國家合作，情資交流，掌握中共活動。

日本首相高市早苗11/07發表「台灣有事、日本有事」言論，發動中國對日本一連串外交與軍事施壓，背後卻暴露北京高層決策機制的嚴重失靈。日前一位安官員透露，從中國荒腔走板的非理性外交手段，到福建艦成軍時的詭譎低調，都凸顯習近平當局決策異常的訊號。國安官員也點出中國把12月13日定為「國家公祭日」以紀念南京大屠殺是，此一關鍵時間點，區域各方必須高度警戒，北京是否藉此採取更極端的冒進作為，也不能排除中國發動「聯合利劍-C」軍演的可能性，以及投注民族主義情緒，進一步操作「法西斯」議題等。

對於這個月是否會有「聯合利劍-C」系列軍演的可能性，國安局長蔡明彥今天（12/03）應邀出席立法院外交及國防委員會專題報告時，接受妹體提問時表示，「我們基本上料敵從寬，也不能夠排除任何可能性。」

蔡明彥進一步表示，因為年底的時候，每年的11月到12月，本來就是中共軍演的熱季，對中共來講，它只要把例行的像是聯合戰備警巡以及遠海長訓的這些常態性演習，做一個包裝，再提供一個特定的演習代號，就可以變成是一個有針對性的演習，所以我們不能夠排除任何可能性。

蔡明彥指出，就國安局這邊來講，我們會跟國安情報機關和國防部，發揮聯合情監偵的效能，掌握共軍的動態。有必要的時候，我們也會啟動跟國際友盟的合作，進行情資交流，包括科技情報，以便來掌握中共相關的一個活動，有沒有任何挑釁的一個可能性，所以我們會全盤掌握相關的情報。

