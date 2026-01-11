中共對台認知作戰 國安局揭AI生成擬真影音、網駭盜國人帳號等5操作手法

國安局今天（11日）表示，國安情報團隊去年查報逾4.5萬組異常帳號、蒐獲逾231.4萬則爭議訊息；國安局近日已完成「2025年中共對台認知作戰操作手法分析報告」，中共黨政軍系統設定爭議訊息敘事主題和基調後，動員科技、公關公司及網軍集團等協力組織，運用5大手法對台傳散爭議訊息。

國安局11日表示，國安情報團隊去年查報逾4.5萬組異常帳號、蒐獲逾231.4萬則爭議訊息。圖為國安局長蔡明彥。（中央社資料照）

國安局上午發布新聞稿指出，中共持續對台認知作戰，選擇重要時事加強炒作，期達到「激化台灣內部對立」、「削弱民眾抗敵意志」、「影響友盟援台意願」及「爭取認同中共立場」等戰略目標，因此國安局近期完成「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」報告，期望讓民眾進一步了解中共影響力行動對民主社會的危害。

國安局提到，中共黨政軍系統設定爭議訊息敘事主題和基調後，動員資訊科技公司、公關公司及網軍集團等協力組織，運用5大手法對台灣目標受眾傳散爭議訊息。

「透過數據分析社情動態」方面，國安局指出，中共網信辦、國安部、解放軍政治工作部，運用「中科天機」、「美亞柏科」、「沃民高新」等科技公司，利用「爬蟲技術」，蒐集台灣政治人物、民意代表與意見領袖的基本個資、人際網絡，以及對中共立場，並彙整台灣選舉期間民調數據、網路聲量等資訊，以利「精準」執行對台宣傳及攻擊特定人士。

「建置多元管道投放爭議訊息」方面，國安局表示，中共中宣部、公安部透由「海訊社」、「海賣」及「虎牙」等公關公司，創建網站偽冒國際媒體，例如Aisa Korea、Austria Weekly，協力傳散中共官方論述；另扶植「無邊界集團」公關公司，創設臉書粉專內容農場，張貼煽動性文章吸引點閱，並在Threads及X等平台，設立軟性議題發文帳號，伺機發布政治類貼文，意圖影響民眾認知。

「利用異常帳號滲透輿論」方面，國安局提到，中國公安部運用「龍橋」網軍集團，透過逾20種語言，在全球超過180種網路社群平台進行影響力活動；另中共網信辦、統戰部、解放軍網路空間部隊指導「中科點擊」、「北京星光」及「一網互通」等科技公司，建立網民資料庫，並開發帳號自動化群控程式，控制逾萬組假帳號，協同性投放爭訊，並針對目標受眾塑造輿論。

「運用AI生成擬真影音」方面，國安局提到，「中國兵器工業集團」等企業積極開發AI模型及智能引導系統，試圖同步執行輿情數據蒐集、影音自動生成、目標受眾精準投放等功能，以產製傳散各類型爭議訊息；中共也委託「晴數智慧科技」、「科大訊飛」等公司，開發智能語音系統，於台灣網站刊登廣告，誘吸不知情台灣民眾進行錄音，恐用以合成偽冒民眾聲線語調，提升AI生成影音爭議訊息的真實度。

「進行網駭盜用國人帳號」方面，國安局提到，中共於2025年4月對台軍演期間，盜用PTT用戶10餘組帳號，並透過「駭侵物聯網設備」及「租用外國伺服器」做為跳板，炒作「中共封鎖我國天然氣運輸」、「共艦進入24浬線」等不實爭議訊息。

國安局指出，國安情報團隊去年查報逾4.5萬組異常帳號、蒐獲逾231.4萬則爭議訊息；全年通報政府相關部門計逾3200則爭議訊息，以利政府即時應處中共對台認知戰操作。

國安局表示，美國、歐盟、澳大利亞、法國等國重要政府機構及智庫，均發布報告警示中共操弄資訊手法及相關威脅。台灣身處國際反制中共認知作戰最前線，國安局去年已與國際友盟召開80餘場安全對話及專案會議，期拓展全球民主社群反制認知戰之合作網絡。

國安局最後強調，將持續加強掌蒐中共對台灣認知作戰手法樣態，落實政府跨部會通報及應處機制，並與第三方事實查核機構、社群平台業者強化溝通交流，適時揭露並下架不實網路資訊，防制境外敵對勢力對台影響力作戰，以維護國內純淨輿論環境。