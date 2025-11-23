中共對台跨境鎮壓升級 李明哲批：在野黨淪中國應聲蟲
〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對民進黨立委沈伯洋等人發布「懲獨」懸賞通告，揚言全球追緝、終身追責。台灣人權工作者李明哲今日在「反跨境鎮壓」座談會痛批，這在國際上幾乎等於「侵略」了，但台灣的國會不敢通過決議聲援立委，在野黨甚至淪為「中國的應聲蟲」，嘲笑怒罵沈伯洋，儼然成為中國「跨境鎮壓」幫兇。
李明哲指出，中國「跨境鎮壓」源自於2014年「獵狐行動」，中國成功從69個國家和地區逮捕了680人，表面上是針對經濟罪犯及外逃貪官。但國際人權組織「保護衛士」認為，這是中共用來對付逃往海外的中國異議人士。
李明哲談及，中國政府海外抓人有三種手段：一、用海外華人在中國的家人安危來威脅當事人返國，這種類似華夏傳統封建王朝「株連九族」的思維。二、派遣公安、特工或偽裝成非政府成員前往海外，用威脅利誘，迫使目標回到中國。三、在極端情況下，中國特工會在海外綁架通緝目標，並將他們秘密送回國內。
李明哲舉例，中國肆意將自己的管轄權力延伸到國外社會，並不惜動用暴力。2015年中國政府直接在泰國芭提雅綁架銅鑼灣書店負責人之一的桂民海。雖然桂民海是瑞典公民，但中國完全無視國際法規則，將其秘密帶回中國，桂甚至沒有在泰國的出境記錄。
李明哲也舉自己為例，指台灣人並不是中華人民共和國公民，中國政府把他在台灣網路上的言論，當成「顛覆國家政權」的罪證；把台灣人當成自己國家公民一樣，強加一個只適用於本國人的「顛覆國家政權」罪名，這是把國家主權無限擴張、侵犯台灣國家主權的行徑，這種行徑是標準的「跨境鎮壓」。
李明哲分析，最近沈伯洋被中國發布通緝令，中國意圖很清楚，除恐嚇台灣其他主張抵抗中國侵略的人士，逼迫台灣人放棄決定自己國家前途的權利。更重要的是，台灣是中國「資訊戰」的最前線，也是受影響最重的國家。台灣抵禦中國資訊戰入侵的經驗，在國際場合深受重視，沈及黑熊學院、台灣民主實驗室，都常受到外國邀請，參加國際會議，分享經驗談，台灣已成為國際民主陣營抵抗中國軟實力入侵或資訊戰的樞紐地位。
李明哲進一步說，中國自然不樂見台灣在國際局勢中，持續扮演抵抗中國威權入侵的積極角色。把矛頭針對沈伯洋，就是希望在國際製造寒蟬效應，壓縮沈及台灣相關團體針對中國滲透的研究，以及在國際的倡議工作，意圖遏止台灣問題國際化的趨勢，把台灣與中國的關係重新拉回中國「內戰」泥淖中。
李明哲痛批，中國的意圖並不難理解，也不讓人意外。但真正丟臉的是台灣的國會。自己國家國會議員合法的政治主張，被中國當成犯罪而通緝，這在國際上幾乎等於「侵略」了。但台灣的國會卻不敢通過決議聲援自己國家的立委，台灣的在野黨甚至淪為「中國的應聲蟲」，嘲笑怒罵沈伯洋，成為中國「跨境鎮壓」的幫兇。
