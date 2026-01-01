中共對台軍演新式戰力 賴清德批：國內仍有人替中國找藉口

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



總統賴清德今（1/1）日於總統府發表新年談話，由於中共方於去（2025）年底發動「正義使命—2025」對台軍演，他於回應媒體時也特別指出，中國軍演已針對台灣新式戰力演練，但國內卻有人替中國找藉口，呼籲在野黨勿讓中國誤判情勢，對台灣釋放錯誤訊號。

賴清德首先強調，和平無價，戰爭沒有贏家，對和平固然要有理想，但不能夠有幻想，和平一定要靠實力才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議，或是接受侵略者的主張，就能夠達到和平，所以「投資國防就等於在投資和平。」

針對近期的軍演，賴清德特別指出，解放軍演習的科目中，特別針對台灣新增加的戰力進行演練，從這些內容就可以看得出來，相關軍購與國防建設的項目對台灣的國防安全有其必要。

賴清德強調，1.25兆的國防特別預算，不只是攸關台灣自身的防衛能力，也有助於向國際社會展現守護國家的決心，以及維護區域和平與穩定的意志。他認為，如果國防特別預算持續被立法院耽擱，將讓國際社會誤解台灣的決心。

賴清德提及，民主國家已經不約而同地針對中國軍演表達譴責，認為中國破壞台海和平與區域穩定，而國際社會多年來也普遍認為，中國才是破壞兩岸和平的主要麻煩製造者。軍演後至今，日本、菲律賓、歐盟、英國、法國、德國、澳洲與紐西蘭等涉外單位都透過聲明表態。

「當國際社會一致對中國的軍事挑釁行為提出批評時，國內仍有人試圖替中國找藉口。」賴清德期待，在野黨能夠秉持國家利益與安全，支持國防特別預算，達成守護國家、保護人民安全的目標；他也盼望朝野團結，因為只有團結、不分裂，才能避免中國誤判情勢，對台灣釋放錯誤訊號。

