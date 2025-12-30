中共對台軍演期間傳顧立雄休假 國防部駁斥：部長全程參與指導

中共東部戰區宣布發動「正義使命-2025」圍台軍演，國防部今（30）日下午召開臨時記者會，對於中共的錯假訊息稱國防部長顧立雄在休假，國防部表示，這樣的訊息令人匪夷所思，國防部也從來不會P圖做假。

​由於昨日央視釋出一段宣稱由中共無人機俯瞰台北101的影片，被質疑是否真的闖進來了，同時，我國防部釋出由F-16V戰機鎖定中共空警500的畫面，也被質疑是做假，甚至網路上流傳出國防部長顧立雄都在休假的消息。對此，國防部情報次長謝日升中將回應，昨日國防部也掌握到這個社群的消息，昨日中共的無人機都在24浬以外，所以這個消息跟事實有所出入，這個很明顯的是個認知作戰。

謝日升說，另外關於F-16V戰機鎖定畫面，國防部沒必要做任何的造假，所呈現的就是空軍實際上執行這個任務所看到的成果，如果各界有興趣的話，歡迎到YouTube上面去看一下美軍使用相同系統的畫面，就會理解我們所看到的畫面是真實的。

至於中國的無人機是否在24海浬之外，有這樣的拍攝能力能夠拍到這樣的畫面？以及是否為外界所說是TB-001的這個無人機型號？謝日升回應，針對這個畫面，國防部的確有做過分析，「

各位現在手上拿的手機，如果把畫面不太清楚的丟進去，叫AI來幫你處理一下，應該會比我還清楚」，所以言下之意就是說，如果要刻意的去做這件事情，各種可能都有可能。

謝日升表示，第二點是在無人機這個部分，TB-001的確在昨日有在台灣周邊活動，但是絕對沒有進到24海浬，那有沒有這個可能拍攝到，還是要回到一開始說明的，國防部非常肯定當時這架無人機，它沒有進入到台灣的24海浬。​

顧立雄全程掌握中共演習動態 國防部：休假傳言「匪夷所思」

另外，國防部發言人、政務辦公室主任孫立方中將表示，這段期間的中共針對性軍演，跟之前3年的軍演期間、錯假訊息流傳狀況來看，就量上來說其實不是特別高的，就品質上來說能夠端得上檯面、具有一個訊息水準的，坦白說也不多，那其中談到部長休假這個，就是特別讓人覺得是匪夷所思。

孫立方說，其實部長在禮拜一一早就進入到國防部，從中共宣佈、他的軍演開始之前，我們所掌握的一些動態，到他宣佈軍演，國防部採取的一些相對應對措施，包含成立應變中心，以及後續各級部隊採取立即備戰操演等這些應變的過程，部長都有全程參與，也提出了很多的工作指導。

國防部長顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握。（國防部提供）

孫立方表示，今日的部分，在實彈射擊之前，部長也是在JOCC聯合作戰指揮中心裡面全程的掌握，並且跟重要幹部掌握相關的狀況，然後針對我們的應處，以及對於我們官兵過程當中的表現也提出肯定，所以這些訊息都不是一個正確的訊息。

孫立方強調，國防部對於敵情掌握的東西、發佈的圖片，不需要去做P圖這件事情，這件事情從2022年就已經證明過了，在那個時間開始，國防部所有發佈的監控共軍的圖片都是真的，從來沒有P圖過。

