中共對台軍演期間 對台資安攻擊破百萬次

中共於2025年底展開所謂「正義使命-2025」環台軍演，立法院今天(8日)邀請國防部等單位針對共軍相關活動進行分析報告。國安局解析，共軍在演訓期間同時運用多元認知作戰、資訊戰手段，不但傳散近2萬則錯假訊息，更針對我國資安系統進行破百萬次的攻擊。

立法院外交及國防委員會8日邀請國防部、外交部、國安局、海巡署等單位，針對「中共近期對軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」進行專報並備詢。

國防部報告指出，中共宣稱因美國批准111億美元對台軍售案，自2025年12月29日至31日在台海周邊從事「對台針對性軍演」，演練包括「海空戰備警巡」、「要港要域封控」、「外線立體懾阻」等課目，統計期間共派遣主、輔戰機210架次、共艦17艘、海警船8艘，併用法律、心理及認知戰，意圖動搖我社會民心。

國防部表示，針對中共高度挑釁的行為，國軍持續強化戰備整備作用，並運用聯合情監偵、國軍既有應變機制及國際戰略溝通等手段，積極應處其各項襲擾及威懾行動。作計室次長連志威說：『(原音)國軍秉持「不升高衝突、不挑起爭端」的指導，持續強化部隊聯合作戰訓練，以具備全時「高戰備」能力為目標，沉著冷靜應對共軍各種型態之威脅。』

國安局則分析，中共發動軍演的動機主要是反制美、日等民主友盟近期的挺台作為，並轉移中共內部經濟困境的焦點，同時渲染其解放軍力未受肅貪行動的影響或衝擊。

國安局也指出，本次軍演期間，中共刻意以中、英文公告軍演、渲染在台周遭開設7處海空禁航區、規劃實彈射擊等，不但試圖干擾我國際及國內航運安全，也企圖以多元認知作戰手法弱化國人防衛信心。國安局副局長簡華慶說：『(原音)在去年的12月29日至今年的1月2日，中共傳散於網路社群平台爭議訊息計19,000餘則，其中異常帳號799組。中共網軍對我資安侵擾，演習首日侵擾次數就高達208萬次，演習第二日再擴增至209萬次，凸顯中共藉軍演對我網安襲擾之操作模式。』

外交部則指出，自中共宣布軍演後，外交部隨即啟動應變標準作業程序，除嚴正譴責中方的挑釁行為，同時也立即通電理念相近國家及駐邦交國館處支持台海和平與穩定，並反制中國對台認知戰。(編輯：宋皖媛)