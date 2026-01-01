中共對台軍演結束後 美國務院首發聲：徒增緊張情勢

美國國務院發聲明譴責中國對台軍演。美聯社



中國解放軍本週一（12/29）突宣布在台灣周遭舉行大規模軍演後3天，美國國務院週四（1/1）發布聲明批評中國此舉，乃「不必要徒增緊張情勢」，並要求北京停止對台軍事施壓。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）週四發表簡短聲明表示：「中國對台灣和該區域其他國家的軍事行動和挑釁之舉，不必要地徒增緊張情勢。我們籲請北京展現克制，停止對台灣的軍事施壓，並以有意義對話取而代之。美國支持台海和平穩定，反對任何單方面改變現狀，包括透過武力脅迫。」

解放軍東部戰區29日、30日在台灣周遭舉行名為「正義使命-2025」的實彈演習。路透社報導指出，這項軍演乃是美國川普政府宣布史上最大金額對台軍售後11天上演，也是首次針對「外部勢力」的實彈演習。

美國總統川普29日被媒體問及中共對台軍演時，他稱並不擔心中國國家主席習近平會出兵攻打台灣，並再次強調與習近平的關係非常好。

在美國國務院發表聲明關切前，英國、法國、德國以及歐盟30日各自發聲，反對兩岸單方面企圖透過武力改變現狀。

