中共對台軍演 中國外交部旗下公眾號：美應認清對台軍售後果

美國川普政府日前宣布對台史上最大規模、金額高達111億美元的軍售案後，中國解放軍東部戰區今早宣布，在台灣周遭舉行「正義使命-2025」軍演，威嚇意味濃厚。中國外交部旗下微信公眾號今日發文，批評美國加大對台軍售規模「違背諾言」，以武助獨只會引火燒身，呼籲華府立即停止武裝台灣。

中國外交部旗下微信公眾號「寬廣太平洋」29日以〈美國應認清對台軍售的嚴重後果〉為題發文稱，美國批准大規模對台軍售，「粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向『台獨』分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，激起中國人民極大憤慨。」

川普政府17日宣布對台軍售案後，中國外交部於26日公布對20家美國軍工企業和10名高級管理人員採取反制措施。文章聲稱：「鑑於軍售問題的嚴重性，中方進一步採取維護自身利益的措施，完全合理合法，天經地義。」

文章援引1978年發表的《中美建交公報》與1982年的《八一七公報》內容，強調美國在涉台及軍售問題上做過承諾，「然而，美方卻不斷違背自己的諾言，不斷加大對台軍售規模。這是損人之舉，最終也會反噬自身。」

文章指，美國應當清楚，「台獨」勢力以武謀獨、以武拒統，挽救不了「台獨」必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵兇戰危的境地。「美方以武助獨只會引火燒身，勢必推高中美衝突對抗的風險。」

文章稱，70多年前，美國把軍艦開進台灣海峽，武力干涉阻撓中國統一，導致「台灣問題」至今未能徹底解決。「美國在中國實現完全統一問題上是欠了中國債的。中國早已不是70多年前的中國。」無論美國把台灣打造成怎樣的「豪豬」，都不可能抵擋中國終將完全統一的歷史潮流。

文章強調，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友；美國要解決國內面臨的諸多問題和國際地區熱點問題，也離不開中國的幫助，但前提是美國要尊重中國的核心利益。「美方一邊和中方尋求合作，一邊不斷損害中方核心利益，這是行不通的！」

文章最後指出，美國政府應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國元首的嚴肅承諾，立即停止武裝台灣，避免給中美關係帶來更多傷害，與中方一道維護中美關係和世界和平穩定大局。「希望美方能夠做出正確的選擇！」

