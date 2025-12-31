中共對台軍演 學者：演練反介入作戰 證明遠火可精準打擊

中共解放軍東部戰區29日無預警啟動針對性環台軍演，並於31日晚間結束。學者分析此次軍演內容，其目的應側重在外界所說的「反介入作戰」，避免攻台時他國兵力的干涉；另外，這次演習中運用遠程火箭彈進行實彈操演，則是意圖證明其具備精準打擊能力，可配合執行聯合封阻作戰。

共軍日前無預警針對台灣發動所謂「正義使命-2025」軍演，陸續在台灣周遭海域開設7處演訓區域，不但範圍已進入我國領海基線內，12月30日更進行2波火箭實彈射擊，最近落彈點已進入我國24海里鄰接區內，是史上最靠近台灣本島的一次，距離台南僅50海里。

名義威嚇台獨勢力 實則驗證「反介入」作戰

雖然中共官媒不斷宣稱軍演目的是向「台獨」勢力示警，不過，外界普遍認為中共本次軍演主要是回應日前日本首相高市早苗的「台灣有事」一說，及美國通過111億美元對台軍售案等。淡大國際戰略所兼任助理教授揭仲指出，本次操演科目主要著重「外線立體懾阻」，即是外界所常說的「反介入/拒止作戰」。

他說明，若內線是台海主戰場，外線指的就是包含宮古海峽、巴士海峽等連接台灣與第一島鏈其他國家的節點，甚至包含一、二島鏈之間海域。描述場景就是當解放軍對台灣本島發動攻勢時，要在一定範圍之外的海、空域阻止其他國家的軍隊接近。揭仲說：『(原音)他的目標是當共軍的主力部隊圍繞台灣、發動強烈攻擊的時候，他要在離台灣一定距離外的海域跟空域盡可能的防止其他國家軍隊朝台灣接近，免得對他的攻台作戰行動造成妨害。』

以遠火部隊實彈操演 避免拉高國際緊張局勢

而本次軍演中最引發關注的，就是共軍運用遠火部隊的PHL-191多管火箭系統，從福建平潭及石獅朝基隆東北70海里處、台南西方50海里處發射約27枚370厘米火箭彈。國防院中共政軍與作戰概念所副研究員舒孝煌說明，該武器射程約300公里，與我國的海馬斯系統(HIMARS)類似，但發射車體重量較大，機動性也較差。

舒孝煌指出，共軍PHL-191主要是填補其傳統彈道飛彈近距離作戰的空缺。火箭軍的東風系列飛彈射程基本上都在350公里以上，雖然號稱彈著精準，但數量少，成本也高，不適合進行大面積或飽和攻擊，PHL-191就能填補這方面的空白，若能有效的觀察及導引目標，就有機會達成其號稱擁有的反艦能力，提升周邊海域的威脅能力。

雖然中共在文宣影片中宣稱火箭軍的「東風飛彈」有參與此次軍演，但為何仍選擇使用遠火部隊的火箭彈對台進行威嚇？舒孝煌認為這可能與目前的國際情勢有關。舒孝煌說：『(原音)使用彈道飛彈敏感度極高，可能近期周邊情勢比較複雜，而且美、中之間還有很多事情要再談，然後中、日之間的關係現在也處於緊張的情況。所以他用軍演做動作，但是似乎不是很想拉高情勢，所以用比較可控制的這樣一個軍演，來表達他這樣子的不滿。』

製造精準打擊能力成效 國軍需加速應對

另外，本次共軍火箭彈的落彈點也令人琢磨。揭仲表示，雖然落彈點貼近台灣，與其「外線立體懾阻」的目標有違，但其實這幾天台灣防空識別區以北都有許多「高價值」戰機在活動，不排除也有在進行海、空兵力的聯合演練。

揭仲指出，這次落彈點貼近台灣，又刻意露出落海畫面，若內容沒有造假，就表示他有能力可精確掌握遠程火箭數百公里後的彈著點，才拍得到畫面，而背後真正要強調的，其實是共軍遠火部隊有能力支援對台「聯合封鎖作戰」，這也是國軍目前最擔憂的。揭仲說：『(原音)其實國軍目前針對遠程火箭沒有一個很適合的防禦工具。我們當然可以運用愛國者、天弓去攔，但是遠程火箭的成本比彈道飛彈低，更重要的是攔截數量這麼多的遠程火箭，應付彈道飛彈、巡弋飛彈的能量就會下降，所以他這次突顯出我方目前沒有很適合的防禦手段，來強化相關的心理效果。』

揭仲強調，過往國防部所說的分層防禦、甚至於整體的「台灣之盾」防空構想確實是當務之急，因為台灣勢必得針對遠程火箭組建適合的防禦體系；用高成本的防空飛彈去防禦廉價、大量的遠程火箭仍難以實現。

海軍反制卻惹議 應注意背後認知戰操作

而在此次軍演中，共軍飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦」(舷號118)，遭我國成功級巡防艦「班超艦」(舷號1108)以火控雷達鎖定並驅離事件也引發關注。雖在媒體追問下，海軍表示「班超艦」有依規定採取「必要性的防禦警告」，但是否真以火控雷達鎖定對方卻語帶保留、不願證實。

由於以武器雷達鎖定對方的下階段就是「開火」，等同「拔刀示威」，因此就算最後沒有發射，衝突情勢也急速升高。12月初日本F-15戰機遭中共殲-15戰機雷達鎖定時，就引起日本激烈抗議，因此這次海軍的曖昧回應更啟人疑竇。

舒孝煌則認為，就軍方的說法來看，當時「烏魯木齊艦」已越過24海里鄰接區，且意圖再朝台灣本島前進，雖然在這類型灰帶衝突中，因牽涉過多政治考量，行動應更加謹慎，但在威脅層級不斷升高的情況下，仍應升高相關示警動作。

舒孝煌也指出，在仍未進入「防衛作戰時期應急作戰」階段下，海軍不太可能放任各作戰單位自行接戰，也因此，「班超艦」的作為應該經過授權，不會有過激行為。舒孝煌說：『(原音)因為不是作戰嘛，所以其實理論上他應該要回報、有任何狀況立刻回報，就是讓指揮官知道目前前線在發生什麼情況，讓指揮官能夠立刻做政治判斷。』

舒孝煌也提醒，本次軍演過程中也不乏有許多認知操作，包含中共釋出的台北盆地黑白空拍照圖不僅部分建物比例不合理，其中在松山機場起降的飛機方向也有誤，甚至有疑似拼接的痕跡。由於操弄認知作戰的成本相較軍事行動來得更低，且更容易達到製造島內混淆、困擾的效果，這點我國得更加注意。(編輯：宋皖媛)

