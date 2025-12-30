中共對台軍演 盧秀燕喊話賴清德：以人民為本、以和平為念

盧秀燕呼籲賴總統，以人民為本、以和平為念，儘速化解兩岸的僵局，而不是繼續的對立。（圖／黃威彬攝）

針對共軍29日宣布對台軍演，台中市長盧秀燕今（30）日表示，軍演只會撕裂彼此的信任和感情，嚴厲譴責危害2300萬人生命財產的行為，她呼籲賴總統，以人民為本、以和平為念，儘速化解兩岸僵局，而非繼續對立。

解放軍東部戰區29日宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。也發布聯合演訓區公告及示意圖，並宣布將於30日早上8時至傍晚6時，在台灣周邊海域和空域，「進行重要軍事演習，並組織實彈射擊」。

盧秀燕今早出席市政會議前受訪強調，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任和感情，任何危害2300萬人生命財產的行為，都強烈反對、嚴厲譴責。

盧秀燕也呼籲賴總統，以人民為本、以和平為念，儘速化解兩岸的僵局，而不是繼續的對立。

