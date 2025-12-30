中共對台軍演 盧秀燕發聲嚴厲譴責 並喊話賴清德：儘速化解兩岸對立

盧秀燕市長主持市政會議





中共昨天宣布對台軍演，台中市長盧秀燕今天發聲，任何危害2300萬人民生命財產的行為，「都予強烈的反對、嚴厲的譴責」，她另再向總統賴清德喊話，促總統「以和平為念」，儘速化解兩岸僵局而非繼續對立。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，解放軍東部戰區將在公告的海域和空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，影響約857架國際航班、逾10萬旅客將受影響；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次。國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

盧秀燕上午在市府主持市政會議前接受媒體聯訪時說，對於共軍的環台軍演表達予以嚴厲譴責。

她表示：「戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此信任及感情，任何危害2300萬人民生命財產的行為，都予以強烈的反對、嚴厲的譴責。」

盧秀燕也呼籲賴總統，「以人民為本、以和平為念，盡速化解兩岸僵局，而不是繼續的對立」。

