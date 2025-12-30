中共對台軍演 菲律賓駐台辦事處發聲：各方保持克制

馬尼拉經濟文化辦事處。翻攝自MECO網站



中國解放軍昨（12/29）日突然宣布要在台灣周遭發動「正義使命—2025軍演」，菲律賓駐台的馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與移工部（DMW）、海外勞工福利署（OWWA）共同聲明，呼籲各方保持最大克制，避免升高局勢的行動，並維持溝通管道暢通。

MECO透過臉書張貼針對中共「正義使命」的聲明，表示正密切關注有關中國人民解放軍在台灣周邊進行大規模軍事演習的相關報導；任何提高台海及更廣泛區域緊張、誤判或衝突風險的發展，皆令人深感憂慮，特別是其可能對區域穩定、貿易航道，以及眾多居住與工作於台灣的菲律賓人的人身安全與生計造成影響。

聲明呼籲各方保持最大克制，避免升高局勢的行動，並維持溝通管道暢通，MECO將持續與菲律賓相關政府機構及台灣方面的夥伴保持密切協調，以確保菲國國民的安全與福祉，並已準備好在必要時向在台菲律賓人提供協助，並建議保持冷靜，透過官方公告掌握最新資訊，並遵循當地主管機關及菲律賓政府的指示。

