中共對台長臂管轄加劇 國安局：欲在台營造恐慌及對立氣氛

中國對台灣的不法干涉行動加烈，國安局今天(30日)至立法院外交國防委員會針對中共「長臂管轄」、「跨境鎮壓」等作為進行報告並備詢。國安局表示，相關行動是以「統一台灣」為終極目標，意圖孤立、削弱台灣主權，並在台灣內部營造恐慌心理及對立氣氛，國安團隊將持續防範中共對我的跨境脅迫及媒宣操作。

中共日前多次揭露、通緝我國機敏工作人員，甚至立案偵查民進黨立委沈伯洋，試圖造成台灣內部不安情緒。立法院外交國防委員會30日邀請國安局、陸委會、外交部、法務部調查局等單位，針對「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」進行報告並備詢。

國安局在報告中表示，中共期以「長臂管轄」及「跨境鎮壓」等作為，在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面採取各種威脅及干預手段，並在國際孤立台灣、削弱台灣的主權地位，營造我國內部心理恐慌及對立氣氛，以達「統一台灣」的終極目標。

國安局指出，中共近年陸續修訂或頒布《國安法》、《反間諜法》、《懲獨22條意見》等國安法規，並要求各級政府、團體及公民配合，且操作舉報制度，不但增添國人赴中遭無端羅織罪名的風險，也企圖將反獨法令向我國境內延伸。

同時，中共依其境內法令逮捕台灣公民、逕自審判，或以「懸賞通告」方式公開國人個資，指控其涉犯「間諜」、「台獨」等罪行，意圖製造台灣社會不安，並營造對台具有司法管轄權的假象。

國安局強調將持續指導國安情報團隊注蒐中共在地協力者的滋擾、破壞行為，並依《國家安全法》、《國家情報工作法》等，反制中共的滲透。國安局副局長陳松吉說：『(原音)中共透由制定《懲獨意見》等作為對台威嚇、監控特定對象，本局將持續密注中共對台各類作為及安全威脅，適時揭露中共圖謀，提醒赴中風險。』

國安局也表示，中國「長臂管轄」、「跨境鎮壓」等作為向來為國際社會所不容，台灣將持續與國際友盟及理念相近國家聯繫，強化情報合作及分享機制，掌握中共圖謀及作法，並即時應處。(編輯：鍾錦隆)