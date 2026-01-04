中共對台關鍵基礎設施網攻日均263萬次 總統就職週年達高峰

國安局今（4）日公布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，指出中共對我關鍵基礎設施每日平均侵擾數為263萬次，又以能源、緊急救援與醫院領域增幅最為明顯，攻擊時間點與解放軍的「聯合戰備警巡」具一定程度關聯，去年網路侵駭活動在我總統就職週年時達到最高峰。

國安局說明，中共對我國關鍵基礎設施（包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類）每日平均侵擾數為263萬次，較2024年成長6%；另關鍵基礎設施遭中共駭攻案件與2024年相較，以能源、緊急救援與醫院領域增幅最為明顯。

而中共對我網駭具政軍施壓特點，2025年相關網路侵擾活動的時間點，與解放軍對台「聯合戰備警巡」，具一定程度關聯性。國安局另指，在我國重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共亦會升高網路侵駭活動，尤在2025年5月總統就職週年期間達到年度高峰。

2025年我國關鍵基礎設施遭攻擊情形。圖／國安局提供

國安局表示，在駭侵手法部分，中共網軍以「軟硬體漏洞攻擊」、「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）、「社交工程攻擊」及「供應鏈攻擊」等4大攻擊手法為主，且靈活交錯運用。其中「軟硬體漏洞攻擊」占比超過5成，反映中共積極擴充「漏洞武器化」（Vulnerability Weaponization）之技術能量。

國安局並揭露中共5大駭客組織，包括BlackTech（黑科技）、Flax Typhoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41及UNC3886，將我能源、醫療、通訊、政府及科技等關鍵基礎設施列為重點攻擊目標。尤其密集探測我國能源產業網路設備及工控系統，並暗植惡意程式；以加密勒索軟體攻擊我國大型醫療院所，妨礙醫院運行，且將醫療機構駭竊資料在暗網論壇兜售，2025年已傳散至少20次。

2025年中共對我關鍵基礎設施駭攻5大駭客組織。圖／國安局提供

國安局強調，中共網軍攻擊我通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者及協力廠商電腦系統，並從中滲透機敏與備援鏈路。針對我中央政府特定單位，則發動高客製化社交電郵攻擊。除鎖定我國科學園區發動攻擊外，亦駭侵半導體與軍工企業之上、中、下游供應廠商，從中竊取高新技術、產業規劃與決策情報。

此外，中共已全面結合軍事、情報、產業與科技等公、私部門，透過各種網駭手段與技術，提升對外網攻的穿透性及隱蔽性。面對中共網駭威脅，國安局表示將持續與國安情報團隊、政府相關機關，透由資安聯防及通報機制，即時通報並應處中共對台駭侵活動。

