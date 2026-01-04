中共對台關鍵設施網駭 2025年每日平均侵擾263萬次
國安局：較2024年成長6% 能源、醫院領域增幅最多
國安局發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，統計2025年中共對台關鍵基礎設施，每日平均侵擾263萬次，較2024年成長6%，且以能源、緊急救援與醫院領域的增幅最明顯。另外，在重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共也會提高網駭活動，2025年5月總統就職周年期間達到年度高峰。國安局說，將持續與情報團隊、政府相關機關，由資安聯防及通報機制，即時通報應處。
國家安全局今天上午發布新聞稿指出，中共網軍持續對台灣關鍵基礎設施發動網路攻擊，駭侵手法多元且不斷翻新，國安局近期完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，供民眾了解網安威脅趨勢發展。
國安局指出，2025年國安情報團隊蒐報資安事件，中共對台灣關鍵基礎設施，包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類，每日平均侵擾次數為263萬次，較2024年成長6%。值得注意的是，與2024年相較，以能源、緊急救援與醫院領域增幅最明顯。
國安局指出，中共網駭具備政軍施壓特點，2025年相關網路侵擾活動的時間點與解放軍對台「聯合戰備警巡」有一定程度關聯性。另外，在重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共也會升高網路侵駭活動，尤其在2025年5月總統就職周年期間，達到年度高峰。
駭侵手法部分，國安局指出，中共網軍以「軟硬體漏洞攻擊」、「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）、「社交工程攻擊」及「供應鏈攻擊」等4大攻擊手法為主，靈活交錯運用。其中「軟硬體漏洞攻擊」占比超過5成，反映中共積極擴充「漏洞武器化」（Vulnerability Weaponization）的技術能量。
攻擊目標方面，國安局分析，中共5大駭客組織包括BlackTech（黑科技）、FlaxTyphoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41及UNC3886，將台灣能源、醫療、通訊、政府及科技等關鍵基礎設施列為重點攻擊目標。
其中，中共網軍密集探測能源產業網路設備及工控系統，暗植惡意程式，以加密勒索軟體攻擊台灣大型醫療院所，妨礙醫院運行，且在暗網論壇兜售醫療機構駭竊資料，2025年已傳散至少20次。
國安局強調，中共網軍攻擊通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏於通訊業者及協力廠商電腦系統，從中滲透機敏與備援鏈路。針對中央政府特定單位，也發動高客製化社交電郵攻擊。另外，除鎖定科學園區外，也駭侵半導體與軍工企業的上、中、下游供應廠商，從中竊取高新技術、產業規畫與決策情報。
國安局表示，2025年以來，印太國家、北約及歐盟網安機構及情報單位，多次指出中共是全球網路安全威脅主要來源國，且中共已全面結合軍事、情報、產業與科技等公、私部門，透過各種網駭手段與技術，提升對外網攻的穿透性及隱蔽性。面對中共網駭威脅，將持續與國安情報團隊、政府相關機關，由資安聯防及通報機制，即時通報並應處中共對台駭侵活動。
國安局指出，國安局在2025年已與全球30多個國家召開資安對話及技術會議，期透過與國際友盟緊密合作，機先掌握中共網軍攻擊態樣，聯合查察惡意中繼站，襄助政府決策及應變整備，提升台灣關鍵基礎設施整體防護韌性及量能。國安局提醒民眾重視資安防護，警覺中共網駭威脅，維護台灣整體網路安全。
