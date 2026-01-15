中共對台「一中」策略方針由虛轉實 成效有限

（中央社記者李雅雯台北15日電）政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯在一場論壇上表示，中共對台策略方針思維由虛轉實，從實納管、實外交、實軍事等動作樹立「一中」敘事，不過存在結構性矛盾，成效有限。

政治大學國際關係研究中心今天下午在政治大學國際關係研究中心圖書暨會議大樓一樓國際會議廳召開「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」論壇，多名專家學者與會。

曾偉峯於會上解析兩岸情勢。他說，2025年兩岸關係整體處於「冷和平」狀態，美國川普（Donald Trump）政府上台為兩岸關係增添一些變數，美中關係左右兩岸關係；另一個較顯著改變為，中共對台策略方針思維由虛轉實。

曾偉峯提到，由虛轉實是目前衝擊兩岸關係最主要因素，呈現在3個部分，包括實納管、實外交、實軍事。中共2025年很多對台作為站在「台灣是領土一部分」立基點採取實際動作，例如設立台灣光復紀念日、對立委沈伯洋發布通緝令。

他提到，中共持續透過「3個80週年」、片面詮釋聯大2758號決議文等動作去試圖建立「既定事實」，讓國際社會認為「台灣是中國的一部分」；中共將軍事施壓與海警執法常態化、正當化，將台灣與周邊水域視作中國領土一部分。

曾偉峯強調，由虛轉實是中共對台策略方針顯著改變，不過其中存在的結構性矛盾讓成效有限，使得中共只能不斷地繼續推動類似策略以滿足戰略方針，最後形成一種惡意螺旋，甚至有誤判的風險與可能。

3個結構性矛盾包括軟硬矛盾、實虛矛盾、內外矛盾。曾偉峯說明，對台軟硬兼施，往往融合發展軟性部分會被軍事法理手段抵銷，使得軟性政策無效化；中共操作務實、效果空虛，將堆疊惡意螺旋；北京試圖將台灣議題「內政化」，反而推動國際化，例如圍台軍演引發美日歐等國際關注，形成一種矛盾。

曾偉峯指出，兩岸關係在今年將維持冷和平態勢，不過誤判機率恐將提高，必須防範轉向熱衝突；川普規劃4月訪問中國、台灣11月九合一選舉結果將是兩岸關係動向關鍵觀察指標事件。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，中共軍方高層過去1年多經歷大清洗，不過其對台灣灰色地帶侵擾沒有太大變化。

揭仲指出，主要原因在於中央軍委在時任總統蔡英文任內，已將例行演訓等規劃逐步授權給東部戰區，戰區早已形成一套作業模式去處理常態性、例行性任務，中共軍方高層異動，對於這些行動規劃、執行影響有限。

揭仲提到，中共常態性部署軍艦數量大增，目的在於發生狀況時，有更多可以在短時間內抵達戰術位置的軍艦；聯合戰備警巡走向常態化，主要是為了提升海空軍戰備部隊迅速出擊能力，艦隊現亦常態性地進入西太平洋。

揭仲認為，在川普赴中國進行國是訪問前，推估中共倘若要發動大規模軍演，將會在規模、內容、實施日期等部分再三斟酌，避免升高緊張情勢，構成川普前往中國訪問的變數。（編輯：楊昇儒）1150115